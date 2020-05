Prvijenac pa odmah i drugi gol: Pongračić blistao kod Bayera!

Nakon što je minhenski Bayern minimalnom pobjedom u Der Klassikeru (0-1) nad Borussijom u Dortmundu stavio jednu i pol ruku na trofej novog naslova prvaka, odigrale su se još tri utakmice 28. kola Bundeslige.

A najvažnija nam vijest dolazi s one u Leverkusenu gdje je Wolfsburg razbio Bayer (1-4), a velike zasluge idu na račun Marina Pongračića (22). Potencijalni Dalićev izbor na stoperskoj poziciji u petoj je utakmici došao do prvijenca za njemački klub, a da bude ne ostane samo na tome, odmah je zabio i drugi gol.

Sve je krenulo u završnici prvog poluvremena, u 43. minuti. Arnold je izveo slobodan udarac, a Pongračić iz blizine glavom ostavio domaćeg golmana bez šanse za reakciju.

🕐 43' | FIRST GOAL!!

MARIN PONGRACIC heads it in! #B04WOB | 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/XtcVGygv5N