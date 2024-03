Bravo, mini 'vatreni': Hrvatska u Varaždinu pobijedila Nijemce, Buljan u 89. min. skinuo penal!

Uh, kakva je to drama bila. Hrvatska U19 reprezentacija je u 1. kolu Elitnog kola, kvalifikacija za Europsko prvenstvo, pobijedila Njemačku. Bio je to susret u koji su Nijemci ušli kao veliki favoriti, tečaj na pobjedu Hrvatske bio je 5! No nogomet je još jednom pokazao da igra srce, a ne milijuni...

Izbornik Siniša Oreščanin poslao je najbolje što imamo, a posebno se izdvajao Dinamov Luka Vrbančić, koji se poigravao s Nijemcima. Luka Vušković djelovao je sigurno i Hrvatska je kontrolu na terenu valorizirala golom Branka Pavića. Nijemci su izjednačili golom Maze, a onda je u 41. minuti eurogolom s dvadesetak metara Hrvatskoj prednost donio Roko Brajković.

Prava je šteta što za Brajkovića, koji je još jednom pokazao kakav je talent nema mjesta u Hajduku, kao i što Luka Vrbančić ne može dobiti veću minutažu u Dinamu. I za jednog i za drugog sigurno ima mjesta.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Inače, kad smo već spomenuli da je Njemačka bila favorit, razgog su nekoliko igrača, koji igraju Bundesligu. Radi se o Dženanu Pejčinoviću koji je nastupa za prvu momčad Wolfsburga, potom veznjak Hoffenheima Tom Bischof i član U-19 Borussije Dortmund Rafael Lubach.

I onda šok. U 89. minuti Pavić je nespretno napravio penal, a lotpu je uzeo Dženan Pejčinović. Pucao je u golmanovu desnu stranu, a Buljan, golman koji je odveo Hajduk u finale juniorske Lige prvaka pročitao i obranio. Kakva obrana za veliku pobjedu Hrvatske.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Nijemce je s klupe vodio Christian Wörns. Zvuči li vam ime poznato? Da, to je onaj Nijemac koji je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. godine srušio Davora Šukera na centru i zaradio crveni karton. Robert Jarni potom je zabio za 1-0 i ostalo je povijest, koje smo se rado sjetili ugledavši Wörnsa na klupi. Očito mu ne ide protiv Hrvata...

Osim današnje utakmice protiv Njemačke, Hrvatska će 23. ožujka igrati protiv Turske, a 26. ožujka protiv Rumunjske. Samo će pobjednik skupine izboriti nastup na Europskom prvenstvu koje se igra u Sjevernoj Irskoj od 15. do 28. srpnja.