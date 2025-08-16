Obavijesti

Bravo, Nikola! Mektić i Ram izborili polufinale Cincinnatija

Osijek: Drugi dan Qualifier faze Davis Cupa Hrvatska - Slovačka, parovi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U polufinalu će igrati protiv Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glasspoola. Branitelji naslova Pavić i Arevalo su zaustavljeni u obrani naslova u Cincinnatiju, u četvrtfinalu su ih sa 6-4, 6-3 pobijedili Neal Skupski i Joe Salisbury

Hrvatski tenisač Nikola Mektić plasirao se zajedno s Amerikancem Rajeevom Ramom u polufinale parova na teniskom ATP turniru u Cincinnatiju, dok su Mate Pavić i Salvadorac Marcel Arevalo poraženi u četvrtfinalu.

Mektić i Ram su sa 6-4, 6-4 nakon sat i 14 minuta igre izbacili američku kombinaciju Christiana Harrisona i Evana Kinga, a za pobjedu su im bila dovoljna dva oduzeta servisa, po jedan u svakom setu.

U polufinalu će igrati protiv Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.  Prvi nositelji Pavić i Arevalo su zaustavljeni u obrani naslova u Cincinnatiju, u četvrtfinalu su ih sa 6-4, 6-3 pobijedili prvi nositelji Britanci Neal Skupski i Joe Salisbury

