PORAZ JANE FETT

Bravoo, Dino! Prižmić izborio nastup na US Openu. Hrvatska će imati čak pet predstavnika

HINA
Bravoo, Dino! Prižmić izborio nastup na US Openu. Hrvatska će imati čak pet predstavnika
Osijek: Dino Prizmić i Jozef Kovalik u drugom meču Davis Cupa između Hrvatske i Slovačke | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Prižmiću je ovo drugi put u karijeri kako je izborio nastup u glavnom ždrijebu nekog "grand slam" turnira, ranije mu je to uspjelo samo u siječnju prošle godine na Australian Openu kada je u 1. kolu igrao protiv Novaka Đokovića te osvojio set

Mladi hrvatski tenisač, 20-godišnji Dino Prižmić uspio je kroz kvalifikacije izboriti nastup u glavnom ždrijebu zadnjeg ovogodišnjeg "grand slam" turnira, US Opena koji počinje u nedjelju u New Yorku, on je u dvoboju 3. kola kvalifikacija svladao iskusnog Australca Jasona Kublera sa 6-3, 4-6, 6-1.

Prižmiću je ovo drugi put u karijeri kako je izborio nastup u glavnom ždrijebu nekog "grand slam" turnira, ranije mu je to uspjelo samo u siječnju prošle godine na Australian Openu kada je u 1. kolu igrao protiv Novaka Đokovića te osvojio set.

Nažalost, 28-godišnja Jana Fett i dalje će čekati na svoj debi u glavnom ždrijebu US Opena, bolja od nje je u 3. kolu kvalifikacija bila Amerikanka Katei Volynets sa 5-7, 6-2, 6-3. Ovo je treći put kako je Vrbovčanka izbubila u 3. kolu kvalifikacija u New Yorku, nakon 2017. i 2018. godine. Ovo je jedini "grand slam" na kojem joj to nije uspjelo jer je na Australian Openu i u Roland Garrosu stizala do 2. kola, dok je u Wimbledonu dva puta nastupila u 1. kolu.

Hrvatska će tako imati pet predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji u New Yorku, tri u muškoj i dvije u ženskoj konkurenciji. Ždrijebom održanim u četvrtak odlučeno je kako će Marin Čilić u 1. kolu igrati protiv 23. nositelja Kazahstanca Aleksandra Bublika, dok će drugi hrvatski predstavnik Borna Ćorić igrati protiv 20. nositelja Čeha Jirija Lehečke. Kod tenisačica Antonia Ružić je za suparnicu u 1. kolu dobila Amerikanku Taylor Townsend, dok će Donna Vekić igrati protiv Španjolke Jessice Bouzas. 

