Bravo! Dino Prižmić i Jana Fett stigli nadomak glavnog ždrijeba Us Opena. Wurth ipak ispala

Hrvatski tenisač, 20-godišnji Dino Prižmić stigao je nadomak plasmana u glavni ždrijeb posljednjeg ovogodišnjeg "grand slam" turnira, US Opena koji počinje u nedjelju u New Yorku.

Prižmić je u 2. kolu kvalifikacija s uvjerljivih 6-3, 6-2 nadigrao Amerikanca Murphyja Cassonea te ga od prvog ulaska u glavni ždrijeb US Opena dijeli još jedna pobjeda.

U zadnjem, 3. kolu kvalifikacija Prižmić će igrati protiv boljeg iz dvoboja Australca Jasona Kublera i Francuza Kyriana Jacqueta.

Prižmić je do sada samo jednom u karijeri nastupio u glavnom ždrijebu nekog "grand slam" turnira, bilo je to u siječnju prošle godine na Australian Openu kada je u 1. kolu igrao protiv Novaka Đokovića te osvojio set.

Jana Fett također je stigla nadomak plasmana u glavni ždrijeb US Opena koji počinje u nedjelju u New Yorku, ona je u 2. kolu kvalifikacija nakon maratona od čak tri sata i 13 minuta svladala Francuskinju Tessah Adrianjafitrimo sa 6-7 (5), 7-5, 6-4 u susretu koji se protegnuo na dva dana.

Dvoboj je u srijedu prekinut kod vodstva Fett 5-4 u prvom setu uz servis naše igračice. No, u nastavku u četvrtak Francuskinja je uspjela okrenuti tu dionicu u svoju korist. U drugom je setu Adrianjafitimo povela sa 5-3 i stigla nadomak pobjede samo da bi Fett osvojila četiri gema zaredom te odvela susret u treći set. I u trećem setu je Fett s četiri uzastopna gema preokrenula situaciju u svoju korist i zaostatak 1-3 pretvorila u prednost od 5-3 uz servis. Iako je propustila meč-loptu na svom početnom udarcu, Fett je kod rezultata 5-4 još jednom oduzela servis suparnici te iskoristila četvrtu meč-loptu.

Ovo je treći put kako je 28-godišnja Vrbovčanka stigla do 3. kola kvalifikacija u New Yorku, nakon 2017. i 2018. godine, no još nikada nije zaigrala u glavnom ždrijebu. Ovo je jedini "grand slam" na kojem joj to nije uspjelo jer je na Australian Openu i u Roland Garrosu stizala do 2. kola, dok je u Wimbledonu dva puta nastupila u 1. kolu.

Za ulazak u glavni ždrijeb Fett će igrati protiv Amerikanke Katie Volynets.

Tara Wuerth zaustavljena je u 2. kolu kvalifikacija, bolja od nje bila je Francuskinja Varvara Gračeva sa 7-5, 6-2.

U 2. kolu kvalifikacija kod tenisačica još igraju Petra Marčinko protiv Aline Čarajeve te Petra Martić protiv Kineskinje Xiyu Wang.