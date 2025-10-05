Obavijesti

Sport

Komentari 0
U BRAGI

Bravoo, Luka, majstore! Mikrut osvojio Challenger u Portugalu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bravoo, Luka, majstore! Mikrut osvojio Challenger u Portugalu
Zagreb: Predstavljeno 34. izdanje teniskog turnira Plava Laguna Croatia Open Umag | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mikrutu je to bilo treće finale u karijeri na challenger turnirima. Dva je puta slavio u finalima, sada u Bragi, te u kolovozu ove godine u talijanskom Comu, kada je pobijedio Splićanina Duju Ajdukovića

StartFragment Hrvatski tenisač 21-godišnji Luka Mikrut (ATP-239) osvojio je u nedjelju challenger turnir u portugalskoj Bragi, nakon što je u finalu pobijedio Litavca Viliusa Gaubasa (ATP-143) sa 6-3, 6-4 poslije dva sata igre.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje 01:39
Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje | Video: 24sata/Reuters

U prvom setu obojica su tenisača na početku čvrsto držala svoje servise, a prva prilika za break ukazala se u šestom gemu. Mikrut je imao dvije break lopte, ali ih nije realizirao. Novu priliku za break Mikrut je dobio u osmom gemu i tada ju nije propustio.

Na početku drugog seta hrvatski je tenisač odmah došao do breaka, ali je već u sljedećem gemu izgubio tu prednost. U četvrtom gemu vidjeli smo obratnu situaciju, Litavac je došao do breaka, ali je Mikrut odmah vratio izgubljeni servis. Ključnim se pokazao deveti gem u kojem je hrvatski igrač iskoristio drugu break loptu i potom je na svoj servis zaključio meč.

Bio je ovo njihov prvi međusobni meč, a Mikrutu je to bilo treće finale u karijeri na challenger turnirima. Dva je puta slavio u finalima, sada u Bragi, te u kolovozu ove godine u talijanskom Comu, kada je pobijedio Splićanina Duju Ajdukovića.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice
POGLEDAJTE GALERIJU

Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Golferica naših korijena provocira odjećom: 'Neće me ušutkati ti uštogljeni kritičari'
PROMOTORICA SPORTA

FOTO Golferica naših korijena provocira odjećom: 'Neće me ušutkati ti uštogljeni kritičari'

Paige Spiranac bivša je golferica, a danas influencerica hrvatskog porijekla koja na društvenim mrežama ima četiri milijuna pratitelja. Mnogi su je kritizirali zbog stila odijevanja, ali ona neće odustati od toga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025