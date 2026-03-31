Brazil - Hrvatska u Orlandu: Evo gdje gledati prijenos utakmice

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu (2 sata po hrvatskom vremenu) u Orlandu igra prijateljsku utakmicu protiv Brazila, dvoboj koji za obje momčadi ima puno veće značenje od obične provjere forme uoči Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Utakmicu u izravnom prijenosu možete gledati od 1.50 na programu Nove TV, a ovog puta neće biti emisije uoči susreta.

Brazilci su najavili agresivniji pristup nakon poraza od Francuske (1-2) i jasno poručili da ovu utakmicu neće shvatiti olako.

- Moramo izaći na teren veseli, hrabri i intenzivni. Pritisak nošenja dresa brazilske reprezentacije jest velik, ali je puno veća sreća što ga mogu nositi - rekao je branič Roger Ibañez.

Izbornik Carlo Ancelotti od svojih igrača traži više energije i duel-igre, što je potvrdio i napadač Igor Thiago.

- Ono što izbornik traži jest da budemo agresivniji. Mislim da to mogu pružiti svojim stilom igre: biti oštriji, smetati izlazu s loptom, napadati prostor i vršiti pritisak..

S druge strane, Hrvatska u dvoboj ulazi ohrabrena pobjedom protiv Kolumbije (2-1) i pozitivnom atmosferom u svlačionici. Lovro Majer naglašava da respekt postoji, ali i da nema straha.

- Sigurno da je Brazil zvučnije ime, ali idemo uživati u toj utakmici i pripremiti se što bolje za Svjetsko prvenstvo.

Prisjetio se i velikog okršaja iz Katara prije četiri godine:

- Možda i najveća pobjeda u mojoj karijeri. Detalji, sitnice, a ponekad i sreća odlučuju u takvim utakmicama.

Upravo ta pobjeda nad Brazilom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva (1-1, jedanaesterci) dodatno daje težinu ovom susretu, iako je sada ulog znatno manji. Izbornik Zlatko Dalić protiv Brazila bi mogao promijeniti sustav igre. Nakon isprobane formacije 3-4-2-1 protiv Kolumbije, realna je opcija povratak na 4-2-3-1, iako sve više stručnjaka smatra da Hrvatska trenutačno ima bolji kadar za igru s trojicom u obrani, osobito zbog uspona mladog Luke Vuškovića.

Iako je riječ o prijateljskoj utakmici, kontekst i najave s obje strane jasno govore da će dvoboj u Orlandu imati natjecateljski naboj. Hrvatska želi potvrditi vrijednost protiv jedne od najjačih reprezentacija svijeta, dok Brazil traži odgovor nakon poraza i svojevrsnu malu “osvetu” za Katar.