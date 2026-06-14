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Brazil i Maroko s hrvatskim 'štihom'. Ivan Bebek je u VAR-u!

Piše Issa Kralj,
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Brazil i Maroko s hrvatskim 'štihom'. Ivan Bebek je u VAR-u!
HNK Šibenik i NK Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hrvatski sudac Ivan Bebek dobio je veliku čast: bit će u VAR sobi na okršaju Brazila i Maroka i debitira na SP-u

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Na utakmici Brazila i Maroka bit će i dobro poznato lice iz Hrvatske. Ivan Bebek bit će drug pomoćni VAR sudac na utakmici te će mu to biti prvi susret koji sudi na Svjetskom prvenstvu. Glavni sudac susreta bit će Slovenac Slavko Vinčić, dok će Bebek u VAR sobi surađivati s Nijemcem Bastianom Dankertom.

Bebeka FIFA ubraja među najpouzdanije VAR stručnjake, a to potvrđuju i njegova prethodna angažiranja na najvećim natjecanjima. Bio je VAR sudac u finalu ženskog nogometnog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., a prošle je godine sudjelovao i u VAR timu finala Svjetskog klupskog prvenstva između Chelseaja i PSG-a.

Bebek je posljednjih godina bio uključen u niz UEFA-inih i FIFA-inih sudačkih programa, pri čemu se posebno usmjerio na VAR tehnologiju. Upravo mu je takav kontinuitet rada donio priliku da sudjeluje i na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici. Susret Brazila i Maroka jedan je od najzvučnijih dvoboja prvog kola Svjetskog prvenstva, a hrvatski će sudac biti dio međunarodne sudačke postave koja će voditi i nadzirati regularnost utakmice.

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