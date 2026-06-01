Brazil je razbio Panamu 6-2 u pripremnoj utakmici. Vinicius Junior otvorio golijadu, a Ancelotti je na poluvremenu zamijenio cijelu momčad. Panama je tek ublažila poraz golom na kraju susreta
Brazil je razbio naše protivnike na SP-u. Ancelotti je zadovoljan
Nogometna reprezentacija Brazila u nedjelju je u Rio de Janeiru u pripremnoj utakmici uoči SP-a svladala Panamu 6-2. Brazil je poveo već u drugoj minuti pogotkom Viniciusa Juniora. Momčad Paname, koja se na SP-u nalazi u skupini L s Hrvatskom, Engleskom i Ganom, uspjela je izjednačiti u 14. minuti zahvaljujući autogolu Matheusa Cunhe. Peterostruki svjetski prvaci su do kraja prvog poluvremena još jednom zatresli mrežu Paname, a strijelac je bio Casemiro u 39. minuti.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Brazilski izbornik Carlo Ancelotti u drugom je poluvremenu napravio deset izmjena, a njegovi izabranici su još su četiri puta zatresli mrežu gostiju. U strijelce su se upisali Rayan, Lucas Paqueta, Igor Thiago i Danilo. Do kraja susreta Panama je uspjela tek ublažiti poraz pogotkom Carlosa Harveya.
Brazil je na SP-u u skupini C s Marokom, Haitijem i Škotskom, a posljednju pripremnu utakmicu igrat će u subotu u Clevelandu protiv Egipta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+