Brazil je razbio naše protivnike na SP-u. Ancelotti je zadovoljan

Brazil je razbio Panamu 6-2 u pripremnoj utakmici. Vinicius Junior otvorio golijadu, a Ancelotti je na poluvremenu zamijenio cijelu momčad. Panama je tek ublažila poraz golom na kraju susreta

Nogometna reprezentacija Brazila u nedjelju je u Rio de Janeiru u pripremnoj utakmici uoči SP-a svladala Panamu 6-2. Brazil je poveo već u drugoj minuti pogotkom Viniciusa Juniora. Momčad Paname, koja se na SP-u nalazi u skupini L s Hrvatskom, Engleskom i Ganom, uspjela je izjednačiti u 14. minuti zahvaljujući autogolu Matheusa Cunhe. Peterostruki svjetski prvaci su do kraja prvog poluvremena još jednom zatresli mrežu Paname, a strijelac je bio Casemiro u 39. minuti. 

Istetovirao si je nogu u čast povratka Neymara u Brazil. Navijač (18): 'Inspiracija mi je' 00:58
Brazilski izbornik Carlo Ancelotti u drugom je poluvremenu napravio deset izmjena, a njegovi izabranici su još su četiri puta zatresli mrežu gostiju. U strijelce su se upisali Rayan, Lucas Paqueta, Igor Thiago i Danilo. Do kraja susreta Panama je uspjela tek ublažiti poraz pogotkom Carlosa Harveya.

Brazil je na SP-u u skupini C s Marokom, Haitijem i Škotskom, a posljednju pripremnu utakmicu igrat će u subotu u Clevelandu protiv Egipta.

