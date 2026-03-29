Brazilci: Ancelotti ima dvije dileme za dvoboj s Hrvatskom

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RICARDO MORAES/REUTERS

Brazil je u prošloj prijateljskoj utakmici izgubio od Francuske 2-1, a pred Mundijal će odigrati još utakmicu protiv Egipta 7. lipnja.

Hrvatska i Brazil sastat će se u prijateljskoj utakmici u 2 ujutro u srijedu, a izbornik Brazilaca Carlo Ancelotti ima nekoliko dvojbi za početni sastav, prenosi Globo.

Vinicius Junior vratio se momčadskim treninzima i trebao bi biti spreman za utakmicu, a ozlijeđenog Raphinhu u napadačkom bi dijelu igre trebao zamijeniti Luis Henrique. 

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Talijanski strateg na treningu je isprobao sljedeću postavu:

Ederson - Ibanez, Marquinhos, Leo Pereira, Douglas Santos - Casemiro, Danilo - Luis Henrique, Cunha, Vinicius - Joao Pedro 

Ipak, bivši trener Real Madrida ima dvije dvojbe uoči utakmice. Na desnom boku se za mjesto bore Ibanez i Danilo iz Flamenga, dok se s Danilom koji igra za Botafogo za poziciju u veznom redu bori Andrey Santos. 

