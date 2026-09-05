Obavijesti

Sport

Komentari 7
FILIP KROVINOVIĆ

Brazilci su fascinirani bivšim igračem Hajduka: Podsjeća me na Luku. On je 'KroviModrić'...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Brazilci su fascinirani bivšim igračem Hajduka: Podsjeća me na Luku. On je 'KroviModrić'...
Foto: AGIF/SIPA USA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Krovinović zabio prvi gol za Grêmio u derbiju protiv Internacionala i vrlo brzo postao je miljenik navijača; Gremio je slavio 3-1, prošao je u polufinale Kupa, a navijači su mu dali nadimak 'maestro' i 'KroviModrić'

Admiral

Bivši igrač Hajduka Filip Krovinović (31) postigao je prvi pogodak za Grêmio u velikom brazilskom derbiju protiv Internacionala. Njegova momčad slavila je 3-1 pred 55.695 gledatelja i plasirala se u polufinale brazilskog Kupa. Grêmio je do pobjede stigao nakon dva pogotka Carlosa Viníciusa, a Krovinović je u drugom poluvremenu zabio za 3-0. Bio je to prvi pogodak hrvatskog nogometaša u povijesti Gre-Nala, derbija klubova iz Porto Alegrea.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trening Filipa Krovinovića VIDEO
Trening Filipa Krovinovića | Video: filipkrovinovic/Instagram

Nakon utakmice hrvatski veznjak dobio je visoke ocjene brazilskih medija. Zero Hora dodijelio mu je 7.5, uz opis da je "diktirao ritam kada je imao loptu", a pogodak je naveden kao nagrada za njegovu predstavu. Na službenim kanalima Grêmio je nakon susreta objavio fotografiju Krovinovićevog slavlja uz jednu riječ: "Maestro."

GZH je njegovoj izvedbi posvetio poseban tekst. U njemu su istaknuli da se Krovinović sve bolje snalazi u momčadi Luísa Castra i da njegov doprinos igri nije ograničen samo na organizaciju napada i završno dodavanje.

Protiv Internacionala ulazio je i u protivnički kazneni prostor, a jednu je takvu akciju završio pogotkom. GZH je tekst zaključio ocjenom da je Grêmio, čini se, "pronašao svog maestra".

Krovinović je zanimljiv i navijačima brazilskog kluba, koji su nakon njegovih prvih nastupa počeli povlačiti usporedbe s Lukom Modrićem. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari poput "Podsjeća me na Modrića", "On je Luka Modrić Pampasa" i "KroviModrić".

Gremio v Internacional - Copa do Brasil 2026 Quarterfinal
Foto: Sports Press Photo/SIPA USA

Pozitivne reakcije na hrvatskog veznjaka nisu počele tek nakon derbija. Globo je još prilikom njegova dolaska pisao da je Grêmio u njemu tražio dodatnu kreativnost u veznom redu, a važnu ulogu u transferu imao je i trener Luís Castro. Portugalac Krovinovića poznaje iz zajedničkog razdoblja u Rio Aveu, a nakon njegova dolaska posebno je istaknuo brzinu kojom se uklopio u novu momčad.

- Način na koji se uklopio u skupinu i način na koji ga je skupina prihvatila bili su vrlo brzi, rekao je Castro.

Krovinović je u Brazil stigao nakon pet godina provedenih u Hajduku. Splićani su još u svibnju objavili da može potražiti novi klub i da više nije u planovima za sezonu koja slijedi. U završnici srpnja sporazumno je raskinut njegov ugovor s Hajdukom, koji je prema prvotnom dogovoru trebao trajati do ljeta 2027. Sada je u Brazilu započeo novu etapu karijere, a prvi pogodak stigao je upravo u jednom od najvećih derbija tamošnjeg nogometa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO Transferi: Osijek prodao dva važna nogometaša Estorilu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek prodao dva važna nogometaša Estorilu

Gotov je ljetni prijelazni rok u ligama Petice, no ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna
FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026