Brazilci su fascinirani bivšim igračem Hajduka: Podsjeća me na Luku. On je 'KroviModrić'...

Bivši igrač Hajduka Filip Krovinović (31) postigao je prvi pogodak za Grêmio u velikom brazilskom derbiju protiv Internacionala. Njegova momčad slavila je 3-1 pred 55.695 gledatelja i plasirala se u polufinale brazilskog Kupa. Grêmio je do pobjede stigao nakon dva pogotka Carlosa Viníciusa, a Krovinović je u drugom poluvremenu zabio za 3-0. Bio je to prvi pogodak hrvatskog nogometaša u povijesti Gre-Nala, derbija klubova iz Porto Alegrea.

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Pokretanje videa... VIDEO Trening Filipa Krovinovića | Video: filipkrovinovic/Instagram

Nakon utakmice hrvatski veznjak dobio je visoke ocjene brazilskih medija. Zero Hora dodijelio mu je 7.5, uz opis da je "diktirao ritam kada je imao loptu", a pogodak je naveden kao nagrada za njegovu predstavu. Na službenim kanalima Grêmio je nakon susreta objavio fotografiju Krovinovićevog slavlja uz jednu riječ: "Maestro."

GZH je njegovoj izvedbi posvetio poseban tekst. U njemu su istaknuli da se Krovinović sve bolje snalazi u momčadi Luísa Castra i da njegov doprinos igri nije ograničen samo na organizaciju napada i završno dodavanje.

Protiv Internacionala ulazio je i u protivnički kazneni prostor, a jednu je takvu akciju završio pogotkom. GZH je tekst zaključio ocjenom da je Grêmio, čini se, "pronašao svog maestra".

Krovinović je zanimljiv i navijačima brazilskog kluba, koji su nakon njegovih prvih nastupa počeli povlačiti usporedbe s Lukom Modrićem. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari poput "Podsjeća me na Modrića", "On je Luka Modrić Pampasa" i "KroviModrić".

Foto: Sports Press Photo/SIPA USA

Pozitivne reakcije na hrvatskog veznjaka nisu počele tek nakon derbija. Globo je još prilikom njegova dolaska pisao da je Grêmio u njemu tražio dodatnu kreativnost u veznom redu, a važnu ulogu u transferu imao je i trener Luís Castro. Portugalac Krovinovića poznaje iz zajedničkog razdoblja u Rio Aveu, a nakon njegova dolaska posebno je istaknuo brzinu kojom se uklopio u novu momčad.

- Način na koji se uklopio u skupinu i način na koji ga je skupina prihvatila bili su vrlo brzi, rekao je Castro.

Krovinović je u Brazil stigao nakon pet godina provedenih u Hajduku. Splićani su još u svibnju objavili da može potražiti novi klub i da više nije u planovima za sezonu koja slijedi. U završnici srpnja sporazumno je raskinut njegov ugovor s Hajdukom, koji je prema prvotnom dogovoru trebao trajati do ljeta 2027. Sada je u Brazilu započeo novu etapu karijere, a prvi pogodak stigao je upravo u jednom od najvećih derbija tamošnjeg nogometa.