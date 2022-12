Brazilski kapetan utučen nakon poraza od Hrvatske: 'Sam je, u tišini. Ovakav je već danima'

Prvo je tješio Rodryga i Marquinhosa, koji su promašili penale protiv Hrvatske pa i Neymara koji se gušio u suzama. Nekako je zadržavao suze, ali duboko u sebi se raspadao. Bila je to posljednja šansa za naslov svjetskog prvaka.

Utakmica protiv Hrvatske vrlo vjerojatno je kapetanu Brazila Thiagu Silvi bila i posljednja na Mundijalima. S 38 godina predvodio je reprezentaciju, jedini cilj bila je 'zlatna božica'. I bili su tako blizu. Vodili su 1-0 protiv Hrvatske u produžecima, ali primili u završnici za 1-1 pa ispali na penale.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Utakmica koju će teško preboljeti i koja će ih proganjati još dugo. Prošlo je nekoliko dana od tog susreta, ali Thiago Silva i dalje ne može shvatiti što se dogodilo. Usamljen, tužan, utučen, zaglavljen u vlastitim mislima, po cijele dane šuti i stoji na balkonu, gledajući u daljinu. Video utučenog brazilskog kapetana objavila je njegova supruga Isabella da Silva.

- Ovakav je već danima. Sam je, u tišini, razmišlja o Bog zna čemu - napisala je ona.

Koliko mu je teško pao poraz, otkrio je Neymar koji je objavio prepisku sa suigračima nakon poraza od Hrvatske, a između ostaloga i sa Silvom.

- Brate, moram ti reći da sam sje*aniji nego što sam mogao zamisliti. Ovo je nepodnošljivo kako se osjećam. Ne mogu vjerovati da smo izgubili. Svaki put kada se toga sjetim plačem. Ali, bit ću bolje - napisao mu je Thiago Silva.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Za reprezentaciju je odigrao 117 utakmica, osvojio je Copa Americu, ali nije to to. Cijeli Brazil već 20 godina čeka naslov svjetskog prvaka. Prije osam godina u Brazilu ih je Njemačka demolirala u polufinalu, poraz koji ih je godinama bolio. No, ovaj protiv Hrvatske, teško će preboljeti. Bila je to možda i posljednja prilika za Neymarovu generaciju da se dokopa prestižnog trofeja koji bi ih lansirao među besmrtne.

