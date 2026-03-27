NAKON PORAZA OD FRANCUSKE

Brazilski mediji uoči utakmice s Hrvatskom: 'Dobili smo udarac realnosti. Brazil mora bolje'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Brian Snyder

Brazil mora pružiti više kako bi bio doista konkurentan na Svjetskom prvenstvu, a treba mu više i od Vinija - stoji u tekstu o formi Brazila nakon poraza od aktualnih viceprvaka svijeta Francuza

Brazilski mediji ne kriju zabrinutost uoči utakmice s Hrvatskom u noći s utorka na srijedu (1.travanj u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu). Izabranici Carla Ancelottija poraženi su u prijateljskoj utakmici od Francuske (1-2), a u prilog im ne ide ni slavlje Hrvatske nad Kolumbijom

Francuzi su bolje ušli u utakmicu, u 32. minuti gol je zabio Kylian Mbappé, a onda je vodstvo na 2-0 povećao Hugo Ekitike. Jedini pogodak za Brazilce zabio je Bremer u 78. minuti. Izbornik Carlo Ancelotti nije bio zadovoljan igrom te je preuzeo odgovornost za poraz. 

- Kada sam ušao u svlačionicu, rekao sam igračima da sam ja kriv za ovaj poraz - rekao je nakon utakmice. 

Brazilski mediji nisu optimistični uoči odlaska njihove reprezentacije na Svjetsko prvenstvo, a nakon dvoboja s aktualnim viceprvacima svijeta njihova zabrinutost samo raste.

"Francuska je s igračem manje izdominirala Brazil, koji je ovim porazom podigao pesimizam nacije uoči Svjetskog prvenstva" - stoji u naslovu portala Folha.

UOL navodi Francuska bolja od Brazila čak i kada igra s nogometašem manje

"Brazilska reprezentacija je doživjela šokantan udarac realnosti i sada mora pronaći rješenje uoči Svjetskog prvenstva" - stoji u naslovu Globa, a dalje u tekstu piše:

"Brazil mora pružiti više kako bi bio doista konkurentan na Svjetskom prvenstvu, a treba mu više i od Vinija. Utakmica protiv Hrvatske zadnja je prije konačnog popisa, a dvoboj u Bostonu ostavio je više sumnje nego uvjerljivosti. 

Podsjetimo, Hrvatska i Brazil igrali su u četvrtfinalu na SP-u u Katru. Nakon 90 minuta bilo je 0-0, a onda su Brazilci poveli golom Neymara u 106. minuti. 'Vatrenima' je nadu vratio Bruno Petković koji je izjednačio na 1-1, a u lutriji penala Hrvatska je deklasirala favorizirani Brazil.  Odluka o pobjedniku je pala u četvrtoj seriji kada je Marquinhos pogodio stativu i time poslao Brazil kući, a Hrvatsku u polufinale

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
FOTO Provokativna plivačica sprema senzacionalni povratak? Bila i na platformi za odrasle...
UMIROVILA SE S 20 GODINA

FOTO Provokativna plivačica sprema senzacionalni povratak? Bila i na platformi za odrasle...

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja

