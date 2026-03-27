Brazilski mediji uoči utakmice s Hrvatskom: 'Dobili smo udarac realnosti. Brazil mora bolje'

Brazilski mediji ne kriju zabrinutost uoči utakmice s Hrvatskom u noći s utorka na srijedu (1.travanj u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu). Izabranici Carla Ancelottija poraženi su u prijateljskoj utakmici od Francuske (1-2), a u prilog im ne ide ni slavlje Hrvatske nad Kolumbijom.

Francuzi su bolje ušli u utakmicu, u 32. minuti gol je zabio Kylian Mbappé, a onda je vodstvo na 2-0 povećao Hugo Ekitike. Jedini pogodak za Brazilce zabio je Bremer u 78. minuti. Izbornik Carlo Ancelotti nije bio zadovoljan igrom te je preuzeo odgovornost za poraz.

- Kada sam ušao u svlačionicu, rekao sam igračima da sam ja kriv za ovaj poraz - rekao je nakon utakmice.

Brazilski mediji nisu optimistični uoči odlaska njihove reprezentacije na Svjetsko prvenstvo, a nakon dvoboja s aktualnim viceprvacima svijeta njihova zabrinutost samo raste.

"Francuska je s igračem manje izdominirala Brazil, koji je ovim porazom podigao pesimizam nacije uoči Svjetskog prvenstva" - stoji u naslovu portala Folha.

UOL navodi Francuska bolja od Brazila čak i kada igra s nogometašem manje

"Brazilska reprezentacija je doživjela šokantan udarac realnosti i sada mora pronaći rješenje uoči Svjetskog prvenstva" - stoji u naslovu Globa, a dalje u tekstu piše:

"Brazil mora pružiti više kako bi bio doista konkurentan na Svjetskom prvenstvu, a treba mu više i od Vinija. Utakmica protiv Hrvatske zadnja je prije konačnog popisa, a dvoboj u Bostonu ostavio je više sumnje nego uvjerljivosti.

Podsjetimo, Hrvatska i Brazil igrali su u četvrtfinalu na SP-u u Katru. Nakon 90 minuta bilo je 0-0, a onda su Brazilci poveli golom Neymara u 106. minuti. 'Vatrenima' je nadu vratio Bruno Petković koji je izjednačio na 1-1, a u lutriji penala Hrvatska je deklasirala favorizirani Brazil. Odluka o pobjedniku je pala u četvrtoj seriji kada je Marquinhos pogodio stativu i time poslao Brazil kući, a Hrvatsku u polufinale