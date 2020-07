'Brbić je moralan, kamo sreće da je takvih još više! Mamić? Pa pogledajte što je sve napravio'

Prisjetio se legendarni Mostarac i kako mu je Stjepan Spajić Rođo jednom prilikom dao 1000 maraka. "Rekao sam mu da ću zabiti iz kornera, i jesam, a on se spušta na teren i lijepi mi novčanicu na čelo..."

<p>Autor jednoga od najlegendarnijih golova Hajduka u povijesti, majstorije iz kornera protiv Zvezde 1984., osvrnuo se na aktualnosti u Splitu i Zagrebu u <a href="https://www.facebook.com/SportKlubHrvatska/videos/288116452601771/" target="_blank">podcastu Sport Kluba</a>.</p><p><strong>Marin Brbić</strong> u ponedjeljak je podnio ostavku jer nije ispunio obećanje o osvajanju drugog mjesta u HNL-u, a <strong>Baka Slišković</strong> (61), bivši igrač "majstora s mora", ne vidi tu ništa sporno. Dapače.</p><p>- Radi se o moralnoj odluci jer nisi napravio nešto što si obećao. Druga je stvar hoće li nadzorni odbor to prihvatiti ili ne. To je stvar za pohvalu i mislim da bi mnogi tako trebali reagirati, a ne uporno počinjati ono što nismo smjeli - rekao je Baka.</p><p>Ipak, nije imao previše riječi hvale za trenera <strong>Igora Tudora</strong> koji je preuzeo Hajduk na drugom mjestu na zimskoj stanci, a sad je tek peti.</p><p>- Tudor je došao u situaciji gdje je imao realne šanse za drugo mjesto. Svi su očekivali od njega da poboljša igru i rezultate, i on sam bio je optimist. Obećavao je i napredak u igri, drugu viziju i drugi Hajduk. Bilo bi neobjektivno reći da je uspjeh osvojiti i treće mjesto - rekao je Baka i dodao:</p><p>- Dao je priliku mladima, vjerujem da će to donijeti i kvalitetan rezultat, a sad je na ljudima u klubu da procijene je li to kvalitetan rezultat ili ne. Bez obzira na to što je uvodio mlade igrače, trebao je i morao biti drugi.</p><p>Nema mira ni u Dinamu, koji je novi-stari prvak, ali je u vrlo slaboj formi nakon odlaska Nenada Bjelice.</p><p>- Možemo se slagati ili ne s braćom Mamić, ali je činjenica da je Dinamo u zadnjih 10 godina devet puta bio prvak, da je igrao skupine Lige prvaka, a da je Dinamo igrao ligu za bedaka kad sam ja vodio Hajduk. Zdravko Mamić tad je rekao da se to više nikad neće ponoviti, i nije - kaže.</p><p>- Bjelica? Onaj tko te plaća, odlučuje o tvojoj sudbini. Nije tako samo u nogometu, morate se s tim nositi. Naravno da sam kao trener na strani Bjelice, ali gledam stvari realno. Ne želi me klub plaćati? OK, idem na drugu stranu. Sad treba vidjeti hoće li Dinamo biti kakav je bio prošle godine ili lošiji. Ne možemo znati - govori Baka, koji smatra da Matjaž Kek može probuditi "modre".</p><p>Posljednji posao imao je u Hong Kongu, a tamo bi se i vratio raditi da ga klub opet pozove. Nije isključio ni da se vrati poslu u HNL-u jer trenerski je posao, kaže, svugdje isti.</p><p>Prisjetio se i kako mu je <strong>Stjepan Spajić</strong>, dok je igrao za Hrvatski dragovoljac, jednom prilikom dao novčanicu od 1000 njemačkih maraka. Bila je to utakmica s Rudešom u Drugoj HNL koju su morali dobiti.</p><p>- Kažem ja njemu: "Rođo, ne sekiraj se, zabit ću ga ja iz kornera". A on kaže: "Zabij ga i tisuću maraka je kod tebe". I zabijem ga ja, a on trči preko cijelog terena, uzima onu novčanicu od hiljadu maraka, pljune na nju i lijepi mi je na čelo! Nasred terena!</p>