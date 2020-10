Brekalo je opet zabio: Oduvijek sam učio od Cristiana Ronalda

Dešnjak sam, zbog toga volim igrati na lijevoj strani. Znam da me kao krilnog napadača često uspoređuju s Robbenom, a ja, kad mogu, gledam Cristiana Ronalda. Često ističem kako učim od njega, kaže Josip Brekalo

<p>Htjeli smo dokazati kako vrijedimo mnogo više i kako su one dvije utakmice protiv<strong> Portugala</strong> i <strong>Francuske </strong>bile iznimka. Tad smo podbacili i zbog toga nam je ovo vrlo važna pobjeda, rekao je <strong>Josip Brekalo.</strong></p><p>Hrvatska je pobijedila Švicarsku, a krilni napadač Wolfsburga zabio je izjednačujući gol, i to iz voleja lijevom nogom.</p><p>- Dešnjak sam, zbog toga volim igrati na lijevoj strani. Znam da me kao krilnog napadača često uspoređuju s Robbenom, a ja, kad mogu, gledam Cristiana Ronalda. Često ističem kako učim od njega - dodao je Brekalo, koji je za Hrvatsku zabio drugu utakmicu zaredom. </p><p>Prošlog je mjeseca zabio Francuskoj na Stade de Franceu, to mu je bi prvi gol za "kockaste".</p><p>U nedjelju u Maksimiru Hrvatsku čeka Švedska u Ligi nacija, a onda nam stižu Francuzi.</p><p>- Vrhunski protivnici, utakmica sa Švedskom nam je ključna da izborimo ostanak u elitnom razredu Lige nacija. Moramo biti još bolji nego protiv Švicarske. Vjerujem da ćemo biti u dobrom izdanju. - rekao je Brekalo, kojeg je oduševio Andrej Kramarić u Bundesligi. Krama je sa šest golova vodeći strijelac lige, Lewandowski sad ima pet.</p><p>- Krama si mora zacrtati neku cifru. Lewandowski neće zabiti manje od 25. Tako da će morati biti na tom nivou, ako želi biti najbolji strijelac Bundeslige - kaže Brekalo.</p><p>Polako se sprema smjena generacija u hrvatskoj reprezentaciji.</p><p>- To je prirodno, evo, drago mi je da je moj nekadašnji suigrač iz mlade reprezentacije Domagoj Bradarić krenuo na ovakav način. Odličan igrač, to pokazuje i u Lilleu - dodao je Brekalo.</p>