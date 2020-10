Od klupe Hajduka do Lige petice i 'vatrenih' u samo dvije godine

Zoran Vulić je prepoznao potencijal, dečku dao šansu i Domagoj Bradarić je od druge Hajdukove momčadi strelovito uzletio do transfera u Lille za 7 milijuna eura. Sad je već među Vatrenima, s Modrićem i Brozovićem

<p>Ljeto 2018. Mladi <strong>Domagoj Bradarić</strong> (20) je iz druge momčadi priključen seniorima Hajduka. Nominalno: četvrti lijevi 'bek', iza <strong>Hysena Memolle, Andrea Fomitschowa</strong> i <strong>Steliano Filipa</strong>.</p><p><strong>Pogledajte video: Pripreme Vatrenih za nove okršaje</strong></p><p>Na sreću, strukom je tada šefovao <strong>Zoran Vulić</strong>, prepoznao potencijal, dao dečku šansu pa klubu zaradio minimalno 7 milijuna eura, a hrvatskoj reprezentaciji, lako moguće, dao lijevog bočnog za sljedeće desetljeće.</p><p>Bradarić je vrlo brzo dobio i kapetansku vrpcu u svom Hajduku. Lijeva noga, splitska škola, hrvatski talent, Hajdukov dres... Oko dečka su počeli obigravati europski giganti, Barcelona i Atletico slali su skaute, pratili Domagoja.</p><p>Klinac koji je sezonu počeo kao treća pričuva završio je u najboljoj momčadi Prve HNL, Hajduk je na prvu odbio ponudu iz Ligue 1, a onda sredinom srpnja ipak prodao Bradarića u francuski Lille - 7 milijuna eura i postotak budućeg transfera.</p><p>I oko njega već obigravaju iz Serie A. Napoli i Lazio otvoreno su zainteresirani za novog igrača hrvatske A reprezentacije.</p><p>- Stvarno se ne zamaram eventualnim transferom, u Lilleu se osjećam odlično, igramo važnu ulogu u francuskom prvenstvu, igrat ćemo Europsku ligu, i stvarno mi se nigdje ne žuri. Naravno da imam svoje snove, ali nema potrebe za preskakanjem stepenica. Uostalom, i onako već igram 'Ligu petice' - kroz smijeh nam je nedavno rekao Domagoj.</p><p><strong>Zlatko Dalić</strong> mu je dao šansu u srijedu navečer i Bradarić je pobrao isključivo i samo pohvale. Istina, izbornik ga je gurnuo naprijed, na lijevo 'krilo', ali i njegova poruka i Bradarićev odgovor pričaju istu priču: dečko je među Vatrene došao da bi ostao.</p><p>Ima tu još puno posla u igri prema nazad, naravno, ali pričamo o igraču od 20 godina. Sve se može kupiti osim iskustva, a Domagoj ga stječe - strelovito brzo.</p><p>Nakon 25 utakmica za Hajduk završio je u Ligi petice, poslije 30 utakmica za Lille evo ga zajedno s <strong>Modrićem</strong>, <strong>Brozovićem</strong>, <strong>Perišićem</strong>...</p><p>U slobodno vrijeme s guštom piše hip-hop pjesme (obožava <strong>Eminema</strong> i <strong>Kendricka Lamara</strong>) i 'skuplja' tetovaže (zasad: pet). Prošlog vikenda uvršten je u momčad kola Ligue 1, zajedno s <strong>Tomom Bašićem</strong>.</p><p>- Čast mi je igrati sa srebrnima iz Rusije, hvala Zoranu Vuliću koji me odmah po dolasku gurnuo u prvu momčad i stao iza mene, to mi je otvorilo put.</p><p>U dvije godine od druge momčadi Hajduka do Lige petice i hrvatske A reprezentacije. Domagoj Bradarić... Bude li malo pameti i sreće: dobili smo lijevog 'beka' za najmanje deset godina!</p>