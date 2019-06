Brekalo nije propustio nijedno okupljanje još od Hrvatske U14

Kod njega nema “umoran sam”, “zateže me zadnja loža”, “nije me pustio klub” i sličnih objašnjenja. Ne, on se na svaki poziv odazvao. Svaki put kad ga je bilo tko od hrvatskih izbornika pozvao, Josip Brekalo se odazvao. I sa 68 nastupa za mlađe selekcije postao je apsolutni rekorder.

- Kad bi izbornik tražio da stanem na gol, učinio bih to bez razmišljanja, iste sekunde. Odmah bih navukao rukavice pa na posao. I dao bih sve što mogu - rekao je Josip Brekalo.

Treći put na Euru

S takvim pristupom nema straha za budućnost Hrvatske. Nažalost, nemaju ga svi. Neki, kao, primjerice, Nikola Kalinić, odbijaju ući u igru uz razna objašnjenja i isprike. Kod Brekala toga nema. Naravno, Josip je s mladim “vatrenima” u San Marinu, gdje sutra igramo prvu utakmicu na Europskom prvenstvu, a protivnik je Rumunjska.

Dosad smo na europskim prvenstvima bili samo dva puta, 2000. u Slovačkoj i 2004. u Njemačkoj. Na oba smo nastup završili u skupini. Dalje nije išlo. Svi se nadamo da ova generacija ima ono nešto što bi trebalo biti dovoljno za prolazak skupine. Brekalo, Vlašić, Moro, Šunjić...

Engleska ne ide na OI

- A nadam se da bismo mogli napraviti iskorak... Ako dobro startamo, mislim da možemo otići do kraja. Prolazak skupine je polufinale, a onda nam je sve otvoreno. Imamo odličnu momčad, vrijedimo puno i idemo pokazati da nema straha za budućnost hrvatskog nogometa - rekao je Brekalo uoči puta za Euro.

I upravo kvaliteta je zalog našeg optimizma. Letvica je jako visoko podignuta.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Krajnji cilj su Olimpijske igre 2020. u Tokiju. Što znači da bismo trebali u polufinale, jer Europa daje četvoricu.

Trebali bismo, no mali dodatak je da na Olimpijske igre ide i petoplasirani, uz uvjet da polufinale izbori Engleska. Englezi ne idu na Olimpijske igre jer bi tamo morali sudjelovati kao Velika Britanija.

No vratimo se Brekalu, koji je oduševio i u kvalifikacijama. Igrao je 989 minuta, što znači da je gotovo sve utakmice igrao svih 90 minuta. Samo je jednom izašao u sudačkoj nadoknadi, a jedan gol nedostajao mu je da bude najbolji hrvatski strijelac u povijesti kvalifikacija. Zabio je sedam golova, a vodeći, Tomo Šokota, ima osam, koje je zabio u kvalifikacijama za Euro 2000.

Nikola kao Blanka

Olimpijske igre veliki su motiv, a kako tad smiju zaigrati i tri igrača iznad 23 godine, priča se da bi to mogli biti Modrić, Rakitić, Vida, Kramarić... Nema tog sportaša koji ne sanja Olimpijske igre... Uostalom, pitajte Nikolu Vlašića.

- Sestra Blanka bila je na Olimpijskim igrama, osvajala je medalje, siguran sam da je to sjajan osjećaj. Ponekad sam zamišljao kako je lijepo sudjelovati na Olimpijskim igrama - rekao je Vlašić.

Bilo bi lijepo, kako ne?! Prošlo ljeto veselili su nas “veliki” Vatreni, sad je vrijeme za “male”...