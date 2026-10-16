Briljirao je protiv Hrvatske na Rujevici i dobit će novi ugovor! Sjajni Bellingham ostaje u Realu

Engleski nogometni reprezentativac Jude Bellingham dogovorio je novi petogodišnji ugovor s Real Madridom, objavili su španjolski mediji. Bellingham se pridružio madridskom klubu u ljeto 2023. iz Borussije Dortmund za 103 milijuna eura, a uz razne bonuse odšteta može narasti na 130 milijuna eura.

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Njegov sadašnji ugovor vrijedio je do kraja sezone 2028./29., a koncem prošle sezone počeli su pregovori oko novog ugovora. Po novom ugovoru engleski veznjak će ostati na Santiago Bernabeuu do srpnja 2031. godine.

Foto: Guglielmo Mangiapane

Za Real je do sada upisao 150 nastupa i postigao 49 golova osvojivši Ligu prvaka (2024) i jednu titulu prvaka Španjolske (2024).