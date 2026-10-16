Jude Bellingham dogovorio je novi, petogodišnji ugovor s Realom i ostaje na Bernabeuu do 2031. Englez je već nekoliko sezona standardan prvotimac i jedan od najvažnijih igrača 'kraljevskog kluba'
NEZAUSTAVLJIVI ENGLEZ
Briljirao je protiv Hrvatske na Rujevici i dobit će novi ugovor! Sjajni Bellingham ostaje u Realu
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Engleski nogometni reprezentativac Jude Bellingham dogovorio je novi petogodišnji ugovor s Real Madridom, objavili su španjolski mediji. Bellingham se pridružio madridskom klubu u ljeto 2023. iz Borussije Dortmund za 103 milijuna eura, a uz razne bonuse odšteta može narasti na 130 milijuna eura.
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Njegov sadašnji ugovor vrijedio je do kraja sezone 2028./29., a koncem prošle sezone počeli su pregovori oko novog ugovora. Po novom ugovoru engleski veznjak će ostati na Santiago Bernabeuu do srpnja 2031. godine.
Za Real je do sada upisao 150 nastupa i postigao 49 golova osvojivši Ligu prvaka (2024) i jednu titulu prvaka Španjolske (2024).
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