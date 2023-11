Britanac je dao otkaz kako bi mogao igrati Football Manager. Sad ima dvostruko veću plaću

Osvajanje Lige prvaka s Varteksom, Vukovarom 91 ili već nekim omiljenim vam ikonskim klubom, priče su to koje su neki od nas ispričali svojim prijateljima i pohvalili se velikim uspjesima na opjevanom Football Manageru. Ta kompjuterska igrica odnijela je sate i sate mnogih života, a samo su rijetki iz toga, osim vječite časti i slave u svojim mislima, izvukli i neku financijsku korist.

Tako je Tom Kelsey (26) iz Lincolna napravio YouTube kanal na kojem igra spomenutu igricu, a danas ima 120.000 pretplatnika. Sve je počelo još 2017. godine kad je studirao i gledao druge youtubere, a praktički iz spavaće sobe došao je do toga da objavljuje tri videa tjedno i radi 'puno radno vrijeme' na svom kanalu. Radio je u podršci suda u Lincolnshireu te tad zarađivao 21.000 eura mjesečno, a to je udvostručio.

- Kad sam počeo, nitko tko je objavljivao videe Football Managera nije imao više od 100.000 pretplatnika. Nikad nisam mislio da će se to dogoditi, bilo je ludo - objasnio je.

Od uputa o tome kako da budete što bolji sve do eksperimenata u kojima uspoređuje momčadi u simulaciji nakon sto godina, to sve možete vidjeti na njegovom kanalu. Za to mu treba oko 40 sati tjedno, a ističe da mu je odlično jer može uzeti slobodan dan kad poželi i odmoriti. Ističe da kad bi radio 'normalan posao', osjećao bi se ograničeno. Nakon svega, više ne igra spomenutu igricu izvan 'radnog vremena'.

