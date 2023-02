Počeo je na Football Manageru pa postao glavni trener u ligi 'petice', a uopće nema licenciju

Nogomet piše nevjerojatne priče, a ova je jedna od njih. Dobro zapamtite ime Will Still, jer o tom će se belgijskom nogometnom treneru još puno pričati, vjerojatno već u bliskoj budućnosti.

On je sve samo ne tipični trener današnjice, odnosno bivši nogometaš koji ne zna previše o trenerskom zanatu, a ipak dobije posao u nekom velikom klubu na račun igračke karijere. Doduše, igrao je i Still, no već je sa 17 godina zbog videoigre Football Manager odlučio da želi biti trener, a ne nogometaš.

Zanat je počeo izučavati u Engleskoj, a 2014. je u belgijskom Sint-Truidenu dobio posao videoanalitičara. Klub je sljedeće godine ušao u prvu ligu, a njega je trener Yannick Ferrera poveo sa sobom u Standard Liege. Malo-pomalo Still je gradio ime u trenerskim nogometnim krugovima, a 2021. dobio je poziv francuskog prvoligaša Reimsa da postane pomoćni trener Oscaru Garciji. Četiri mjeseca kasnije Standard Liege mu je ponudio posao, a on ga je prihvatio jer je u Belgiji još pohađao trenersku akademiju.

Foto: Federico Pestellini / Panoramic

Međutim, u Reimsu su bili uporni i uspjeli ga vratiti. Nagrađen je sredinom listopada, kada je klub dao otkaz Garciji, a njega postavio za glavnog trenera. A on je zauzvrat čelnicima 'dao' 13 utakmica bez poraza i 'sigurno' 11. mjesto na tablici.

Treba naglasiti da se radi o najmlađem europskom treneru koji ima tek 30 godina (3. najmlađi trenerski debi u Ligue 1), čak je i kapetan Reimsa (op.a., Yunis Abdelhamid) stariji od njega pet godina, a klub mora svaku utakmicu plaćati 25.000 eura kazne jer nema Uefinu licenciju.

