Britanci bijesni zbog termina dugoiščekivane borbe Joshue i Furyja: 'Ovo je strašno glupo'

Najbolji britanski boksači današnjice Tyson Fury i Anthony Joshua trebali bi se 11. prosinca susresti na Principality Stadiumu u Cardiffu. Prema planovima organizatora u ring bi trebali ući tek oko 1 sat ujutro po britanskom vremenu, odnosno oko 2 sata ujutro u Hrvatskoj.

Iako je priredba službeno zakazana za petak, glavna borba praktički bi počela u subotu pa su organizatori od gradskih vlasti zatražili produljenje radnog vremena stadiona sve do 3:30 ujutro. Taj termin prvenstveno odgovara američkoj publici i televizijskom tržištu, što je dodatno razljutilo dio britanskih ljubitelja boksa. Smatraju da nema smisla najveći britanski boksački spektakl održavati pred domaćom publikom u sitnim noćnim satima samo kako bi se pogodovalo gledateljima s druge strane Atlantika.

Foto: John Sibley

- Ovo je strašno glupo - smatraju ljubitelji boksa na društvenim mrežama, dok drugi smatraju da bi gledatelji na stadionu trebali čekati do duboko u noć kako bi konačno vidjeli dvojicu najvećih britanskih boksača današnjice.

Fury i Joshua godinama su bili povezivani s međusobnim okršajem, ali do njega nikada nije došlo. Sada je borba napokon dogovorena, no prije samog spektakla organizatorima bi problem mogao predstavljati upravo termin koji je izazvao burne reakcije britanske javnosti.