Obavijesti

Sport

Komentari 0
BOKSAČKI SPEKTAKL

Britanci bijesni zbog termina dugoiščekivane borbe Joshue i Furyja: 'Ovo je strašno glupo'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Britanci bijesni zbog termina dugoiščekivane borbe Joshue i Furyja: 'Ovo je strašno glupo'
Foto: John Sibley
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prije samog spektakla organizatorima bi problem mogao predstavljati upravo termin koji je izazvao burne reakcije britanske javnosti

Admiral

Najbolji britanski boksači današnjice Tyson Fury i Anthony Joshua trebali bi se 11. prosinca susresti na Principality Stadiumu u Cardiffu. Prema planovima organizatora u ring bi trebali ući tek oko 1 sat ujutro po britanskom vremenu, odnosno oko 2 sata ujutro u Hrvatskoj. 

Iako je priredba službeno zakazana za petak, glavna borba praktički bi počela u subotu pa su organizatori od gradskih vlasti zatražili produljenje radnog vremena stadiona sve do 3:30 ujutro. Taj termin prvenstveno odgovara američkoj publici i televizijskom tržištu, što je dodatno razljutilo dio britanskih ljubitelja boksa. Smatraju da nema smisla najveći britanski boksački spektakl održavati pred domaćom publikom u sitnim noćnim satima samo kako bi se pogodovalo gledateljima s druge strane Atlantika.

Anthony Joshua & Tyson Fury Press Conference
Foto: John Sibley

- Ovo je strašno glupo - smatraju ljubitelji boksa na društvenim mrežama, dok drugi smatraju da bi gledatelji na stadionu trebali čekati do duboko u noć kako bi konačno vidjeli dvojicu najvećih britanskih boksača današnjice.

Fury i Joshua godinama su bili povezivani s međusobnim okršajem, ali do njega nikada nije došlo. Sada je borba napokon dogovorena, no prije samog spektakla organizatorima bi problem mogao predstavljati upravo termin koji je izazvao burne reakcije britanske javnosti.

Anthony Joshua & Tyson Fury Press Conference
Foto: John Sibley

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Diletta otkrila kakva je u krevetu: 'Desetka sam, vulkan'
NOVINARKA BEZ ZADRŠKE

FOTO Diletta otkrila kakva je u krevetu: 'Desetka sam, vulkan'

Diletta Leotta, poznata sportska novinarka, otkrila je neočekivane detalje iz privatnog života! U podcastu je pričala o intimi, predrasudama i suprugu Loris Karius. Otvoreno i bez zadrške
FOTO Kad ona dođe na košarku, ometa fanove. Znate li zašto?
ŽENA NBA ZVIJEZDE

FOTO Kad ona dođe na košarku, ometa fanove. Znate li zašto?

Jordyn Woods i košarkaš Knicksa Karl-Anthony Towns su romansu izgradili iz prijateljstva. Od kolovoza 2026. su bračni par, a vjenčali su se u Malibuu
FOTO Seksi i agresivno njezin je moto. Sada je nominirana za najbolju atletičarku Europe!
BRITANSKA LJEPOTICA

FOTO Seksi i agresivno njezin je moto. Sada je nominirana za najbolju atletičarku Europe!

"Možete biti akademski opasni i božice staze", poručila je Amy Hunt s osmijehom, nekoliko trenutaka nakon što je u Tokiju osvojila srebro na 200 metara i potvrdila status nove britanske atletske junakinje. Nije žrtvovala edukaciju radi sporta, a sad ubire plodove napornog rada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026