Muška britanska štafeta 4x100m koja je prošlo ljeto na Olimpijskim igrama u Tokiju osvojila srebrnu medalju, ostala je bez tog odličja, jer je član momčadi CJ Ujah bio pozitivan na dopinškom testiranju nakon utrke koja je održana 6. kolovoza.

U uzorku britanskog sprintera nađene su dvije zabranjene supstance, ostarin i S-23.

Antidopinški odjel Arbitražnog suda za sport (CAS) u petak je u službenom priopćenju objavio da Ujah nije osporio kršenje antidopinških pravila, ali je izjavio da "nije svjesno i namjerno koristio doping, sugerirajući da bi izvor nedopuštenih sredstava mogao biti onečišćeni dodatak prehrani".

"Sutkinja antidopinškog odjela CAS-a je objavila odluku u kojoj je ustvrdila da je učinjen antidopinški prekršaj", dodaje se u priopćenju.

Ovom odlukom i diskvalifikacijom britanske štafete Kanađani su promovirani iz osvajača bronce u olimpijske doprvake, dok će članovi četvrtoplasirane kineske štafete dobiti brončana odličja.

- Sa žaljenjem prihvaćam današnju odluku Arbitražnog suda za sport. Želim jasno dati do znanja da je do prekršaja na Olimpijskim igrama u Tokiju došlo tako što sam uzeo dodatak prehrani za koji nisam znao da sadrži nedopuštene tvari - izjavio je Ujah u priopćenju koje je objavio Britanski atletski savez.

- Iskreno žalim što je to dovelo do diskvalifikacije muške štafete 4x100m koja je osvojila srebrnu medalju. Želim se ispričati mojim kolegama, njihovim obiteljima i pratećem osoblju zbog utjecaja koje je to imalo na njih. Žao mi je što je ova situacija moje kolege koštala odličja za koje su tako dugo i naporno radili i koje su svakako zaslužili. To je nešto zbog čega ću žaliti do kraja života - dodao je Ujah.

Nigerijska sprinterica Blessing Okagbare suspendirana je na 10 godina zbog dopinga i odbijanja suradnje s istragom, priopćila je u petak Atletska jedinica za integritet (AIU).

"Disciplinski sud zabranio je nigerijskoj sprinterki Blessing Okagbare natjecanja na ukupno 10 godina, pet godina zbog prisutnosti i upotrebe višestrukih zabranjenih supstanci i pet godina zbog njenog odbijanja da surađuje s AIU-ovom istragom u njenom slučaju", kaže se u izjavi.

Okagbare, koji je osvojila srebro u skoku u dalj na Igrama u Pekingu 2008., privremeno je suspendirana prošle godine nakon što je bila pozitivna na ljudski hormon rasta prije Olimpijskih igara u Tokiju, a kasnije je dobila tri odvojene optužbe protiv dopinga.

Nigerijka (33) se natjecala u utrci na 100 metara u Tokiju 31. srpnja i trebala je trčati u polufinalu prije nego što je suspendirana.

Okagbare je također osvojila srebro u skoku u dalj na Svjetskom prvenstvu 2013. u Moskvi, dok je na istom natjecanju osigurala i broncu na 200 metara.