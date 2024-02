Brodić: Baturina i ja smo imali motivacijski govor prije penala, gol posvećujem svim navijačima

Dinamo je s 1-0 slavio u velikom derbiju protiv Rijeke, pa su Zagrepčani opet glavni favorit u borbi za naslov prvaka. Nogometaši Sergeja Jakirovića su u dobrom ritmu, Dinamo je u posljednje četiri utakmice upisao tri pobjede (Betis vani, Varaždin i Rijeka) i jedan remi (Betis doma).

- Sretan sam zbog pobjede, to nam je svima trebalo, za to smo se borili svih 90 minuta. Na kraju sam ja zabio penal, mene je nagradilo, ali sretan sam zbog tri boda. Penal? Nije bilo nimalo straha, bio sam siguran da ću zabiti gol. Samouvjeren sam, treniram dobro, često radimo završnicu, pa nije bilo problema. Čekam svoju priliku, dobio sam je i iskoristio - kaže Fran Brodić, pa dodaje:

- Imali smo Baturina i ja motivacijski govor oko penala, to je bilo to. Dinamo je uvijek bio favorit za naslov, svaka čast Rijeci i Hajduku, svi imaju svoje šanse i do kraja prvenstva će biti jako zanimljivo. Gol? Svoj prvi gol posvećujem Dinamovim navijačima i cijeloj momčadi.

Neki su pričali da je Rijeka favorit u Maksimiru...

- Rijeka je došla u boljoj formi, ali na Maksimiru je uvijek Dinamo favorit. Mislim da smo dominirali cijelu utakmicu, imali i bolje šanse od Rijeke, na kraju smo pobijedili.

Kako ste se vi naviknuli na ovu promjenu? U Varaždinu ste igrali sve utakmice, tu se ipak borite za minutažu...

- Znao sam po dolasku u Dinamo da neću svaku utakmicu igrati 90 minuta. Svjestan sam toga što Bruno Petković predstavlja za Dinamo i hrvatski nogomet, ali svi se borimo za isti cilj.

Mogu li ovi dani, prolaz Betisa i pobjeda nad Rijekom biti prekretnica cijele sezone?

- Prekretnica? Može to biti, ali već u srijedu nas čeka nova utakmica, novo natjecanje. Strpljivo čekam svoju šansu, kao i svaki drugi igrač. Nebitno je tko igra, bitno je samo da pobjeđujemo i uzimamo bodove - završio je Brodić.