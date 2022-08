Brončane košarkašice: Slavile smo pjevajući i Vesnu Pisarović

Ne javljaju mi se cure, bit će da sam im opet oduzela mobitel!, našalila se izbornica Tatjana Jacović dok je čekala da njezine košarkašice dođu na svečanost.

Čekali su čestitari, čekala je torta, jer naše su kadetkinje jedina košarkaška selekcija koja je ovoga ljeta osvojila medalju. Brončanu na Europskom prvenstvu u Portugalu.

- Kad ste išle na EP, glavni nam je cilj bio ostanak u A diviziji. Znali smo da neće biti lako. Od svih naših mlađih kategorija jedino su kadetkinje u A diviziji i zato je bio cilj ostati ondje, da generacije koje dolaze igraju na najjačem natjecanju. Svjesni smo da u Hrvatskoj nemamo kvantitetu kao druge zemlje, skoro sve koje su bile na EP-u imaju širu bazu od nas, i zato treba promijeniti pristup i više raditi. Savez je ekipi omogućio okupljanje više puta tijekom godine, kao i za vrijeme školskih praznika, da treneri imaju priliku i mogućnost raditi i izabrati 12 najboljih. Sve su utakmice bile vrlo teške, čak i dramatične, ali silno nas raduje da smo u tim dramama pobijedili. To je velika stvar, karakter tima se izgradio, a za to su najzaslužniji treneri, koji su cure pripremili fizički i psihički. Na Euru se priključio i izbornik seniorki Stipe Bralić te je znanjem i iskustvom i savjetima pomogao. Čini mi se da su ta sinergija i kvalitetan rad stožera donijeli rezultat. Izgradili su timski duh. Sve djevojke sad imaju pravo uživati u trenutku, biti vesele, a s mišlju da taj put kojim su došli realiziraju u seniorsku kvalitetu. Samo rad i rad, to je jedini recept - rekla je predsjednica Stručnog savjeta za žensku košarku u HKS-u Danira Bilić pa se obratila curama:

- Ako vas je ovo motiviralo da nastavite raditi, ne trebate se brinuti za košarkašku karijeru.

Glavni tajnik HKS-a Joke Vranković uručio je košarkašicama poklon bonove kao malu nagradu za uspjeh i naglasio:

- To je treća kadetska medalja ženske košarke. Ovo nam je olakšalo sufinanciranje za iduće sezone. Zajedništvo kojim su došle do medalje je posebno.

Izbornica Tatjana Jacović (djevojački Škudar) bez razmišljanja nam je odgovorila:

- Da, to mi je najveći uspjeh u trenerskoj karijeri! Krenula sam prošle godine nakon što me pozvala u stožer pokojna Žana Lelas i veliko joj hvala na tome. Imali smo veliku podršku, koju smo osjetile u Portugalu. Priča je počela u studenom u Sv. Martinu, gdje smo okupili 24 igračice, pa smo imale okupljanja za svake praznike i napravili smo dobru selekciju do lipnja i priprema za EP. Postavili smo od početka stav što znači biti u reprezentaciji i igrati za Hrvatsku, da su prva i 12. igračica, pa i ona 16., koja nije ušla na konačni popis, jednako važne. Plesali smo po rubu u svim utakmicama, ali išli smo stubu po stubu. Moje su igračice bile ratnice, slušale su upute igrale srcem jedna za drugu. Nismo imali ni jednu ozljedu ni na pripremama ni na EP-u, to je velika stvar, jer marljivo su radile na prevenciji i nadam se da će to nastaviti u karijeri. Ma, kao obitelj smo - govorila je već pomalo drhtava glasa izbornica.

Petra Božan i Lena Bilić, kći Danire Nakić i Zvonimira Bilića, uvrštene su u najbolju petorku EP-a. Nije baš uobičajeno da najbolja petorka natjecanja ima dvije igračice iz brončane selekcije.

- To je vrlo rijetko. Ali baš smo igrale lijepu košarku - rekla je izbornica, a kapetanica Hana Budimir nastavila je:

- Ponašali smo se kao obitelj, složno i na terenu i izvan terena.

Djevojke, redom od 15 i 16 godina, lakše su se snalazile pod koševima nego pred mikrofonima.

- Bilo je uspona i padova mjesec dana kroz pripreme, ali se vidjelo koliko smo napredovale. Ostvarile smo više od očekivanja - naglasila je Petra Božan.

Jeste li uspjele proslaviti medalju?

- Uvijek pjesmom slavimo, ona nam daje dobru energiju - odgovorila je kapetanica.

Koje su pjesme bile na repertoaru?

- "Igraj moja Hrvatska" nam je jedna od dražih - odgovorila je, a onda su ostale djevojke dobacile:

- I "Jutro donosi kraj" od Vesne Pisarović.

Dakle, navijačke i ljubavne?!

- Ha, ipak smo mi cure - ubacila se izbornica.

A tko najbolje pjeva?

- Ima nas nekoliko... Ali nismo puno slavili, nisu nam treneri dopustili jer su stalno ponavljali da dolazi nova utakmica.

- Nije baš da im nismo dali, i Stipe je prenosio da proslavimo kratko i onda bacimo fokus na sljedeću utakmicu. Pa je izmišljao najvažnija je četvrta utakmica, pa peta, pa je izmislio i osmu, haha. Uglavnom, da drže fokus, a ne potroše se na slavlje - ubacila se izbornica.

Jeste li imali kakve rituale prije ili poslije utakmica?

- Uh, ne smijem reći, haha... Nabrijavali bismo se pjesmom. A napredovale smo i u pjevanju, puno smo vježbale...

Ima li već kakvih ponuda stranih velikana za naše igračice?

- Nadam se da ih neće biti, premlade su, neka ih ovdje, tesat ćemo ih, a ima vremena za odlazak u svijet - zaključila je izbornica.

