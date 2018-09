Broz opleo po Pjaniću: Meni ne treba pomoć sudaca za golove!

Marcelo Brozović odradio je fantastičan tjedan protkan dramom u dresu Intera. Prvo su u utorak sredili Tottenham preokretom u 94. minuti, a onda je u subotu pala nezgodna Sampdoria na Marassiju golom našeg reprezentativca također u 94. minuti.

Osim pobjedonosnog gola, Marcelo je u obje utakmice bio sjajan, a u razgovoru s novinarima nakon Sampdorije nije propustio 'bocnuti' rivale iz Torina, točnije, Juveovog playmakera Miralema Pjanića.

- Što se tiče mog gola, nisam ja kao Pjanić. Meni ne treba pomoć sudaca i penali kao njemu - rekao je Talijanima.

