Brozović i Inter su u polufinalu, Man United se jedva provukao

Inter-Bayer Leverkusen 2-1, a Manchester United-Kopenhagen... Produžeci! Jedan se europski gigant mučio s Nijemcima premda je trebao voditi 3-0 nakon 23 minute, a Man United je jedva prošao u produžecima

<p>Imamo jednog polufinalista Europske lige! To su očekivano (ali teže od očekivanog) izborili milanski Inter i naš <strong>Marcelo Brozović</strong> 2-1 trijumfom nad njemačkim Bayerom iz Leverkusena, a Manchester United pod vodstvom <b>Ole Gunnara Solskjaera</b> još se muči sa Kopenhagenom <strong>Karla Bartoleca</strong> i <strong>Roberta Mudradžije</strong>!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uz kakvu glazbu vozi Marcelo Brozović</strong></p><p>Favoriti iz Italije mučili su se s Leverkusenom pa na kraju nekako prošli s minimalnim, jednim golom razlike.</p><p>Inter je u Düsseldorfu trebao imati 3-0 nakon 23 minute igre, ali fantastični belgijski div <strong>Romelu Lukaku</strong> je nakon sjajnog gola promašio zicer za 3-0 (obranio mu je bravurozno Finac <strong>Hradecky</strong>), a na drugoj strani jedan sretni odbijanac došao je na nogu Leverkusenovom dragulju <strong>Havertzu</strong> koji je smanjio na 1-2 i talijanskog giganta držao u neizvjesnosti do samog kraja.</p><p>Inter je dominirao šansama, promašivao i moguće i nemoguće, pogađali su Nerazzurri pored gola, u protivničkog golmana ili u vlastite suigrače. U vjetar je otišlo nekoliko zicera, VAR im je poništio dva penala i sve je ukazivalo na to da Inter mora biti kažnjen, ali na kraju je nogometna pravda zadovoljena i bolja je momčad otišla među četiri najbolje u Europskoj ligi.</p><p>Prvi gol za Inter dao je <strong>Nicolo Barella</strong> (15'), <strong>Lukaku</strong> povisio na 2-0 u (21'), a konačnih 2-1 postavio <strong>Havertz</strong> u 24'. Nezamjenjivi Brozović dirigirao je igrom Intera koji u polufinalu ide na boljeg iz četvrtfinalnog para Šahtar vs Basel koji sutra (utorak) od 21:00 igra u Gelsenkirchenu.</p><p>Inače, Havertzov gol je prvi koji je Inter primio u zadnjih 6 utakmica. <strong>Conte</strong> je standardizirao sastav i sustav (njemu omiljenih 3-5-2, <strong>Eriksen</strong> je pričuva, a 'tenk' Gagliardini u početnih 11), od uvjerljive pobjede odmaknuli su ga samo sjajni Bayerov golman <strong>Lukaš Hradecky</strong> i VAR.</p><p>Polufinale je jedva dohvatio drugi svjetski nogometni div, Manchester United kojeg je namučio danski Kopenhagen.</p><p>Danci su 20 puta jeftinija momčad od Uniteda (Kopenhangenov seniorski sastav vrijedi 38, a Englezi 764 milijuna eura!), ali u Kölnu su sve odvukli u produžetke u kojima je presudio penal <b>Bruna Fernandesa</b> u 95' minuti.</p><p>Naši <strong>Karlo Bartolec</strong> i <strong>Robert Mudradžija</strong> su za Kopenhagen zaigrali od 105. minute.</p><p>U utorak druga dva polufinala od 21:00 igraju Šahtar i Basel u Gelsenkirchenu tj. Sevilla i Wolverhampton u Duisburgu (polufinala su na rasporedu već u nedjelju, 16. kolovoza!).</p>