Inter juri prema naslovu prvaka Italije, svom prvom od 2010. I to doslovno juri!

Naime, La Gazzetta dello Sport objavila je kako Interovi igrači u svakoj utakmici Serie A prosječno pretrče više od 113 kilometara.

Koliko je to, što to znači? To je zbroj pretrčanih kilometara svih 11 igrača na terenu, a Inter je uvjerljivo najbolji u talijanskoj ligi. Drugi je Napoli s prosjekom od 112.18 km po utakmici, pa Lazio sa 112.08 km, dok su najveći konkurenti za titulu daleko ispod: Atalanta sedma sa 109.6 km, Juventus deveti sa 109.3 km, a Milan tek 14. sa 108 kilometara.

Inter svoju trkačku dominaciju najviše može zahvaliti neumornom Marcelu Brozoviću. Njegov je prosjek zapanjujućih 13 pretrčanih kilometara po utakmici! Najveći je trkač talijanske lige.

Drugi je Sampdorijin veznjak Morten Thorsby s prosjekom od 11,7 km po utakmici, a treći je još jedan "vatreni" - Marko Rog! On u Cagliariju pretrči 11,6 km po utakmici. Četvrta je Lazijeva zvijezda Sergej Milinković-Savić s 11,5 km po utakmici, a top 5 zatvara još jedan igrač Intera, Nicolò Barella, s 11,4 km.

Inter naslov prvaka može osigurati pobjedom nad Crotoneom idući vikend, četiri kola prije kraja. Promarširati do naslova na motoru marke Brozović...