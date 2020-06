'Brugge sam napustio zbog toga što nije bilo ljudskog odnosa...'

Hajduk pratim i patim! Čujem se s bivpim igračima, ne možemo vjerovati što se događa! I nije istina da sam ja inzistirao na odlasku iz Hajduka, kaže nam Karlo Letica, koji je zaigrao nakon 20 mjeseci

<p>Dok nekome ne smrkne, drugome svane kaže poznata narodna poslovica, i upravo je tako nekako bilo u momčadi talijanskoga Spala pred nastavak ovoga prvenstva. Ozlijedio se prvi golman Albanac Ertit Berisha, slomio je ruku, i priliku je dobio naš Karlo Letica koji je po prvi put stao na gol u susretu protiv Cagliarija. Bio je to njegov odličan nastup, na žalost nije bio i do kraja uspješan, primio je Spal gol u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, i izgubio 1:0.<br/> - Došao sam u Spal braniti i od prvoga dana sam vjerovao u sebe i nadao se prilici. Eto, došla je možda kasnije nego što sam se nadao, ali do kraja prvenstva je još 11 utakmica u kojima bih trebao braniti i na koncu ipak upisati solidan broj nastupa.</p><p><strong>U Spalu ste na posudbi iz Bruggea, hoće li Spal otkupiti vaš ugovor?</strong><br/> - Rok za otkup je 30. lipnja, ali će se sve skupa produžiti vjerojatno do kraja sezone. Korektan sam prema klubu, oni su korektni prema meni, i vjerujem da će na koncu sve biti u redu. U borbi smo za opstanak, to je sada svima primarni cilj i preokupacija. Nadam se da ću svojim obranama pomoći klubu da izbori opstanak, osjećam se dobro i vjerujem da ćemo na koncu slaviti.</p><p><strong>Jeste li zadovoljni svojim nastupom protiv Cagliarija?</strong><br/> - Zadovoljan sam, pogotovo kad se uzme u obzir da nisam branio gotovo dvije godine. Svi s kojima sam pričao, a ljudi su iz nogometa, kažu kako se stanka nije ni osjetila i da sam dobro branio. Na žalost, primili smo gol u 93. minuti i rezultat nije dobar, tako da ni veselje nije potpuno, ali se nadam da će biti u narednim kolima. Raspored je poprilično zahtjevan, sve je još uvijek otvoreno,i mi smo se u svlačionici dogovorili da idemo u svaku utakmicu maksimalno i da ćemo se boriti sve do kraja.</p><p><strong>Prije dvije godine otišli ste iz Hajduka u Club Brugge za rekordnu odštetu za jednog golmana, dobili ste priliku braniti u Ligi prvaka... Jeste li to bio dobar potez?</strong><br/> - Što se tiče mene osobno, meni je bilo žao što idem. Na Poljudu sam se osjećao predivno, dobro sam branio, imao sam podršku navijača... Na žalost, Hajduk je moj transfer prikazao u svjetlu da sam ja bio taj koji je želio i inzistirao na odlasku. Istina je da se otvorila lijepa prilika, ali nisam ja gurao taj transfer, to nije istina. Sada, s vremenske distance, mogu reći da to nije bio dobar potez, ali lako je biti general posije bitke.</p><p><strong>Gdje se dogodio problem u Bruggeu? Sve je krenulo dobro, hrvatski trener Ivan Leko, dobili ste priliku odmah u startu, bili ste standardni...</strong><br/> - Očekivao sam da ću imati bolji tretman, no na žalost nije bilo normalnog ljudskog odnosa. Ne bih se htio vraćati unatrag, niti bilo koga prozivati i optuživati, najbolje je da ne govorim ništa više te da iza ove rečenice stoje tri točke... To je bilo iskustvo koje ne bih poželio nikome, i drago mi je da sam došao u Italiju, da imam priliku braniti u Serie A,</p><p><strong>Ugovor vas s Club Bruggeom veže još dvije godine, vraćate li se nakon sezone u Belgiju ili ostajete u Italiji?</strong><br/> - Vjerujem da će Spal otkupiti moj ugovor te da ću i iduće sezone braniti u Italiji.</p><p><strong>Što ako Spal ispadne u Serie B?</strong><br/> - To bi sigurno nešto mijenjalo, morao bih razmisliti što i kako dalje, ali ako bude sve u redu i nastavim braniti do kraja ove sezone, nadam se da će biti još ponuda iz Serie A. No i Serie B nije loša opcija. Tek su mi 23 godine i moj jedini cilj je braniti i pokazati koliko vrijedim, i koliko mogu. Nakon 20 mjeseci pauze ne želim se opet dovesti u situaciju da opet ne branim, jer znam koliko mi je bilo teško, koliko me to ubijalo u pojam...</p><p><strong>Kako ste proživjeli pauzu zbog korone?</strong><br/> - Moram priznati da mi je bilo užasno teško, kako zbog svega što se događalo, tako i zbog toga što sam bio sam. Dva mjeseca nisam izlazio, psihički je to dosta teško za nas sportaše navikle na treninge... Hvala Bogu to je sada već pomalo za nama, može se izaći, trenirati, otići na kavu ili na ručak, život se po malo vraća u normalu...</p><p><strong>Što ste saznali o sebi u ovoj prisilnoj karanteni i pauzi?</strong><br/> - Odavno sam živio sam, još od kad sam otišao u Rudeš na posudbu iz Hajduka, znao sam i kuhati... Najveći mi je problem bila ta samoća, zatvoren si sam u četiri zida... Ali shvatio sam da je najbolje prihvatiti stvari onakve kakve jesu i ne opterećivati se onim na što ne možeš utjecati, niti promijeniti. Posvetio sam se treningu, kuhao sam, gledao serije i filmove, pričao sa svojima...</p><p><strong>Prošlo je već više od tri godine od vašeg debija za Hajduk, dvije i pol od sjajnih obrana i skinutog penala Gorgonu protiv Rijeke i Gavranoviću protiv Dinama, postignutog gola Istri... Sjećate li se tih dana?</strong><br/> - Svaki put kad pogledam utakmicu Hajduka, vraćaju mi se te slike... U jednu ruku me to ispuni, budem zadovoljan i sretan, ali, u drugu ruku me uhvati tuga kad vidim sve ovo što se sada događa u Hajduku. S Poljuda nosim samo predivne uspomene, a svaki put kad idem kući iz Italije prolazim automobilom ispod Rujevice i sam sebi kažem: ''Ovdje je sve počelo''</p><p><strong>Pratite li utakmice Hajduka?</strong><br/> - Pratim i patim, kao i svi. Žao mi je svega što se događa, Hajduk je veliki klub i mislim da ne bi smio imati ovakve rezultate. Svjestan sam da je nogomet postao biznis, da puno igrača ide rano van i da se ne mogu stvoriti velike momčadi i rezultati, ali ipak... Ne želim se miješati i pametovati sa strane, ali ja ne vidim rješenje i žao mi je što je trenutno ovakvo stanje u mom klubu.</p><p><strong>Jeste li u kontaktu s bivšim suigračima?</strong><br/> - Jesam, ali uglavnom s onima koji su poput mene otišli s Poljuda. U većini slučajeva Hajduk nam je glavna tema, svi se čudimo što se događa, ne možemo vjerovati...</p><p><strong>Gdje se vidite za godinu dana?</strong><br/> - Volio bih se vidjeti na Euru! S dobrim obranama u 12 utakmica do kraja sezone nadam se da ću zaslužiti dobar status i da ću braniti u idućoj sezoni. A ako budem redovito branio, vjerujem da ću ući i u krug kandidata za reprezentaciju. Vjerujem u sebe i da je to moguće, naravno, ako budem dobro branio. Ono što mogu garantirati je da ću ja sigurno dati sve od sebe....</p>