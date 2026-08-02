Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJAN U BELGIJI

Bruno Belčić srušio je hrvatski rekord na 3000m sa zaprekama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bruno Belčić srušio je hrvatski rekord na 3000m sa zaprekama
Zagreb: Drugi dan prvenstva Hrvatske u atletici | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski atletičari briljirali u Oordegemu: Belčić i Jambrešić srušili rekorde, a Nina Vuković prvi put pretrčala 800 m ispod 2 minute i uzela zlato

Admiral

Uspješan nastup imali su naši atletičari na međunarodnom atletskom mitingu iz WACT Bronze serije u belgijskom Oordegemu na kojem su postignuta i dva hrvatska rekorda, objavio je HAS.

U utrci na 3000 m zapreke Bruno Belčić je istrčao novi hrvatski rekord 8:34,33 minute, što je gotovo pet sekundi bolje od njegovog rekorda koji postavio prošle godine također na ovom mitingu. Ukupno je Bruno osvojio 10. mjesto. Nino Jambrešić je u utrci na 1500 m bio 12. s novim hrvatskim mlađeseniorskim rekordom 3:36,31 minuta.

Posebno se istaknula Nina Vuković u utrci na 800 m istrčavši po prvi puta ovu dionicu ispod dvije minute - 1:59,05 osvojivši prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji. Ovim rezultatom Nina se popela na drugo mjesto na tablicama svih vremena u Hrvatskoj iza rekorderke Slobodanke Čolović (1:56,51), a ispred legendarne Vere Nikolić (1:59,62). Njih tri su jedine naše atletičarke koje su 800 m istrčale ispod dvije minute.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Sopić je uoči Dinama doveo novog Hrvata
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sopić je uoči Dinama doveo novog Hrvata

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Onda je doživio šok
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Onda je doživio šok

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj. On, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Bio je najjači na svijetu, a pogledajte ga sad: 'Ne mogu ni hodati, potrošio sam milijune...'
OSMEROSTRUKI PRVAK

FOTO Bio je najjači na svijetu, a pogledajte ga sad: 'Ne mogu ni hodati, potrošio sam milijune...'

Samo na posljednje tri operacije sam potrošio oko dva milijuna dolara, otkrio je Amerikanac Ronnie Coleman (62), osmerostruki pobjednik elitnog natjecanja za bodybuildere Mister Olympia

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026