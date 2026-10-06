Bruno Marić: Perišić nije trebao biti isključen, velika greška suca

Hrvatska je na Poljudu izgubila 2-1 od Španjolske u Ligi nacija. "Vatreni" su poveli u 17. preko Perišića, ali je španjolski džoker s klupe, Mikel Merino, s dva gola u drugom dijelu donio preokret gostima. Kod 1-1, u 79. minuti, Ivan Perišić je dobio drugi žuti karton zbog faula na Cucurelli.

Robertu Šoli iz Sportskih novosti situaciju je komentirao bivši sudac Bruno Marić. Rekao je kako smatra da je sudac Eric Lambrechts bio ispod razine.

Je li Perišić trebao dobiti drugi žuti karton? Da 293 glas/ova

Ne 947 glas/ova

- Najveća pogreška, bez ikakve dvojbe, bilo je isključenje Perišića. Za mene je ta odluka potpuno pogrešna. Čak se moglo vidjeti da je i VAR sudac tražio osnovu za intervenciju, ali mu, nažalost, VAR protokol u ovoj situaciji nije pružao mogućnost da ispravi odluku glavnog suca - rekao je pa dodao:

- Kada protiv reprezentacije kakva je Španjolska potpuno neopravdano ostanete s igračem manje u 80. minuti, onda više ne govorimo o pogrešci bez posljedica. Zbog toga smatram da je sudac tom pogrešnom odlukom utjecao na tijek utakmice, a samim time i na konačan rezultat. Šteta. Ovakav nam sudac doista nije trebao na Poljudu.

Nakon utakmice situaciju je komentirao i izbornik Slaven Bilić.

- Ali crveni karton, kad se gleda VAR, zna se što Cucurella radi, uvaljuje se prelagano. Drugi gol je, mislim, ofsajd. Igrač kod Merina je smetao Livakoviću - rekao je.