Bruno Marić podnio ostavku na mjesto šefa sudačke komisije!

Predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a Bruno Marić podnio je ostavku na dosadašnju dužnost, objavio je HNS. Dosadašnji predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a Bruno Marić podnio je ostavku na svoju dužnost te u razgovoru s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem iznio osobne razloge zbog kojih je donio takvu odluku. Predsjednik Kustić izrazio je razumijevanje za iznesene razloge te je ostavku prihvatio, a Izvršni odbor usvojio.

Bruno Marić i prije nepunih pet godina odstupio je s pozicije u HNS-u zbog pritisaka iz Splita. Tad je bio na poziciji VAR instruktora prilikom njegova uvođenja u hrvatski klupski nogomet i osjetio se teretom dolasku hrvatske reprezenatcije na Poljud. Dvije godine potom, 1. lipnja 2021., izvršni odbor HNS-a imenovao ga je predsjednikom sudačke komisije. Zamijenio je Antu Kulušića kojega su smijenili "zbog nezadovoljavajuće kvalitete suđenja tijekom cijele sezone".

U dva dana od objave VAR snimki do ostavke

Velika afera u hrvatskom nogometu počela je u utorak objavom snimki iz VAR sobe s utakmice Varaždina i Hajduka odigrane prošlu subotu. Prvotno je snimku (opravdano) poništenog gola Hajduka objavio Dalmatinski portal, potom su na Facebook stranici Dnevnik nervoznog Hajdukovca od rođenja objavili i komunikaciju prije vodećeg gola Varaždina, a istoga dana na službenoj klupskoj televiziji objavili su kompletan razgovor tri sporne situacije s te utakmice.

U srijedu i četvrtak je afera VARgate dobila novi nastavak jer su u javnost puštene snimke s utakmice Dinamo - Rijeka, Dinamo - Lokomotiva, Istra 1961 - Rijeka i Osijek - Hajduk. U međuvremenu je Bruno Marić održao konferenciju za medije u kojoj je rekao kako su sve odluke donesene na utakmici Varaždina i Hajduka donesene ispravno i kako ne razmišlja odstupiti unatoč pozivima iz Hajduka.

Što se treba dogoditi da date ostavku, upitali su ga na presici aludirajući na raniju najavu da će odstupiti ako naš sudac ne bude sudio grupnu fazu Lige prvaka, što se nije dogodilo.

- To sam rekao s ciljem da smatram svojim uspjehom i komisije sudaca i u tom segmentu bih bio neuspješan. Ali u drugom sam uspješan i moj angažman je u cijelosti, nije samo do mene. Uvjeren sam da ćemo imati suca u Ligi prvaka - govorio je Marić.

Jakobušić najavio konkretne korake

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić potom je na klupskoj televiziji istaknuo kako će ustrajati na njegovoj smjeni i kako je sad sve na Marijanu Kustiću.

- Ono što tražim od njega to je konkretno, ali neće više biti očitovanja i dopisa, trebaju nam konkretni koraci. Mi ćemo se potruditi, ali i hrvatska i hajdučka javnost i Hajduk će se potruditi da ga svaki dan podsjećamo na njegovu ulogu, da nije uloga samo reprezentacija nego hrvatski nogomet za koji su preuzeli odgovornost. To je jedna velika i časna uloga, ali i obaveza i očekujemo da se tako i ponašaju. Ne radi Hajduka i za Hajduk, već za čisti, pravi i neiskvareni hrvatski nogomet kojem svi težimo. Mi ćemo na tome inzistirati i kao što sam rekao, mi smo tu da ga podsjećamo. To ćemo i raditi - rekao je Jakobušić.

Jeziv i šokantan transparent Torcide

Hajdukova navijačka skupina Torcida u srijedu je putem službenih kanala objavila jezivi transparent s njegovom odsječenom glavom uz potpis "nema milosti" i tekstom: "Skandalozan ste koktel neznanja, podlosti i kriminala na svim razinama. Vi ste gnojni čir hrvatskog nogometa koji zaudara, ma koliko god se, sa medijskim poslušnicima, trudili ušminkati svoje nakazno lice. Danas ste, po tko zna koji put, unatoč svim dokazima, pokušali izmanipulirati i prevariti javnost, ali svaki vam je pokušaj uzaludan jer nas vaše igrice jačaju i bude vojsku koja će stati u obranu Hajduka i njegovih interesa. Igra nije gotova, igra je tek počela".

Tu su šokantnu objavu nekoliko sati kasnije izbrisali, a nedugo nakon objave o Marićevoj smjeni putem društvenih mreža uz transparent s likom Marijana Kustića poručili: "Uzalud su vam sve predstave i rošade, znamo dobro da riba smrdi od glave".