<p>Na dan kad je trebao igrati u Norveškoj, kad su Dinamovi navijači trebali gledati kako lomi Molde za još jedan ulazak u Ligu prvaka, <strong>Bruno Petković</strong> se bavi - Ferdinandovcem. <strong>Zoran Mamić</strong> razbija glavu kako da probudi 'razbijenu vojsku' i odmakne im misli od transfera, a najveća Dinamova zvijezda i (po)najbolji igrač osvanuo je na - 30 posto.</p><p>Duhovito društvo iz podravskog sela zabavlja se podbadanjem Dinamovog asa. Koji bi doista u subotu mogao i zaigrati u utakmici 1. kola Kupa, u kakvima inače šansu dobivaju pričuvni igrači.</p><p>Tako se Petković (26) u dva tjedna našao na udaru izbornika Zlatka Dalića, trenera Zorana Mamića i simpatičnog petoligaša.</p><p>Pa što se to zbiva s Brunom? Ovo mu je ljeto bilo programirano da bude prva hrvatska špica na Euru i ostvari veliki transfer, ali ostao je i bez Eura, i bez Lige prvaka, a i bez (velikog) transfera.</p><p>Ozljeda ga je malo poremetila, izbacila iz ritma, ali 29. lipnja Dinamo je objavio:</p><p>- Pregled magnetskom rezonancom utvrdio da je Bruno Petković zadobio lagano istegnuće u koljenu što je lakša ozljeda koja ne iziskuje puno vremena za oporavak.</p><p>Tri mjeseca kasnije Petković je 'ni vrit ni mimo'. Malo igra, malo ne igra, forma nikakva, a "glava"... tko zna gdje.</p><p>Ma nije ga <strong>Zlatko Dalić</strong> bezveze 'okrznuo', ne proziva izbornik igrače nepromišljeno niti da bi ih mobingirao ili snažio svoj autoritet. Uostalom, koji dan kasnije i <strong>Zoran Mamić</strong> je rekao:</p><p>- Petković je jedan od top tri hrvatska potencijala koje sam vidio u životu. Nažalost, nije dovoljno fokusiran i ne koristi taj potencijal kako bi trebao. On je igrač za Barcelonu i Real, ima kvalitetu da se igra sa svima. Ali spremi se! Imao je i Neno s njim situacije, pa je bio tribini, pa ne igra (kažnjen jer je zakasnio na momčadski sastanak, nap. a.), to je borba. Dug je period u kojem nije ozboljno radio. A ako nije 300 posto unutra, ne može u kratkom vremenu doći na tu razinu. Vjerujem da će i on shvatiti da je nemoguć igrač - rekao je Dinamov trener za Sportske novosti.</p><p>I nadovezao se na Dalićevu opasku za RTL nakon poraza u Francuskoj, gdje je ostao na klupi, iako je u Portugalu ušao, odigrao dobro i zabio gol:</p><p>- Moja je odluka bila da ne igra. Nije spreman, nije na nivou koji bih ja očekivao od njega. Kad dođeš u reprezentaciju, moraš biti na maksimalnom nivou, moraš biti spreman i motiviran, pogotovo jer je njemu krenulo prvenstvo. Ne možeš doći u reprezentaciju s 20 posto kapaciteta i očekivati da ćeš igrati.</p><p>Spremi se, nisi fokusiran, nisi spreman i motiviran, pa i tih famoznih 20 posto bile su poruke ljudi kojima Petković treba. Pravi Petković. Poruke da se trgne.</p><p>Je li ih Bruno shvatio i prihvatio tako dobronamjerno? S Dalićevih 20 posto sprdao se u porukama s dečkima iz Ferdinandovca, kada im je napisao: Nadam se da ću za našu utakmicu biti na 30 posto.</p><p>A u HNL-u je ove sezone na - 35 posto. Toliko je od mogućih minuta odigrao. Kad zbrojimo i dvije utakmice pretkola Lige prvaka, odigrao je 45,6 posto moguće minutaže. Čak je 13 igrača Dinama igralo više od njega. Zabio je jedan gol, Istri za pobjedu, i nema ni jednu asistenciju. Kod Mamića je u pet utakmica ostvario gol, asistenciju i tri žuta kartona. Kod Bjelice je u 73 utakmice imao po 23 gola i asistencije. I sedam žutih.</p><p>- Kao i u svakom odnosu, imali smo uspone i padove, ali smo se uvijek izdignuli i zadržali međusobno poštovanje. Ostat ćete u sjećanju kao trener koji me najviše naučio o stvarima na terenu, ali i izvan njega. Hvala Vam na svemu, sretno u budućnosti i srest ćemo se opet! Hvala, Neno - objavio je 16. travnja.</p><p>Da, zabavljao je i tabloide i paparazze izlascima s Teom Slavicom, Donnom Vekić, pokušavao što više uživati u mladenačkom životu... baš kao što je radio i ranije.</p><p>I sam je Bruno neuredan život okrivio za lutanja talijanskim drugoligašima i trećeligašima i tako kasno stupanje na veliku scenu, zato ni u jednom klubu do Dinama nije dočekao ni 40. utakmicu, a svakoga ljeta i zime bila je neizvjesnost i natezanje kamo će. S 26 godina doista je vrijeme da se posveti samo nogometu.</p><p>Tržišna mu je vrijednost pala s 13,5 na 11 milijuna eura, priče o zanimanju velikana utihnule su, a dva njegova trenera ukazala su na Brunine probleme.</p><p>Jer i "vatrenima" i Dinamu treba Petković! Pa čovjek u reprezentaciji ima učinak kao ni jedan drugi igrač: 0,67 golova po utakmici. Zabio je šest u devet nastupa. Šukerov je prosjek bio 0,61 gol po susretu, Eduardov 0,47, Mandžukićev i Kalinićev 0,37...</p><p>Sad je vrijeme da zagrize kao što je grizao kad je došao u Dinamo, kad je brzo razoružao skepsu kod navijača i dokazao Bjelici da je pogodio njegovim dovođenjem. Zbudi se, Bruno!</p>