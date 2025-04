Petković ne želi trenirati dok je Cannavaro trener? Dinamo demantirao: 'To nije istina...'

Istra je u subotu nokautirala Dinamo (3-0) i vrlo vjerojatno ga izbacila iz utrke za naslov prvaka. Prošla su tri dana od utakmice, a pravo čudo je što čelnici još nisu smijenili trenera Fabija Cannavara.

Pokretanje videa... 00:41 Navijači Istre slave pobjedu protiv Dinama | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Momčad tone i blamira se u HNL-u, doživjela je ove sezone najteže poraze u povijesti od Rijeke, Osijeka i Istre, no on je još 'živ'. Ipak, ne još dugo. Sprema mu se smjena, ne zna se što čekaju čelnici, možda imenovanje novog sportskog direktora, ali nevjerojatno je da za to vrijeme Cannavaro vodi treninge i momčad priprema za subotnju utakmicu protiv Osijeka.

Kako piše Nacional, Bruno Petković propustio je današnji trening, a kako tvrdi klupski izvor za navedeni portal, najveća zvijezda Dinama ne želi trenirati dok god je Cannavaro trener. Poslali smo službeni upit Dinamu, a iz kluba su sve demantirali:

- Istina je da nije bio na jutarnjem treningu, ali apsolutno nije točno da odbija trenirati dok je trener Cannavaro ovdje. Bruno je imao dogovor s trenerom Cannavarom koji ga je zbog privatnih razloga oslobodio jutarnjeg treninga. Bruno je trenutno na stadionu i normlano se priprema s ekipom za popodnevni trening - kažu nam iz kluba.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Petković se muči s ozljedom pubične kosti još od listopada prošle godine. Talijan ga je slao na terapije u Bolognu, stanje se poboljšalo i odigrao je posljednje četiri utakmice, ali miljama je daleko od natjecateljske forme. Odigrao je drugo poluvrijeme u Puli, utopio se u sivilo momčadi pa nakon utakmice stao pred kamere. Bio je na rubu suza i jedva je pronalazio riječi.

- Odigrali smo katastrofalnu utakmicu, ispod svakog nivoa, zasluženo smo izgubili 3:0. Imamo osam bodova zaostatka, to je preslika onoga što se događa na terenu. Svjesni smo situacije, sigurno da ćemo porazgovarati.

Istra s tri gola ostvarila povijesnu pobjedu protiv Dinama | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Šuška se kako njih dvojica već neko vrijeme nisu u najboljim odnosima, a mnoge je začudila i situacija s utakmice protiv Varaždina (1-1). Cannavaro je uoči susreta rekao kako će Baturina biti novi izvođač jedanaesteraca, ali loptu je tada uzeo Petković i realizirao penal. Mnogi su to protumačili kao jasnu Petkovićevu poruku Talijanu tko je gazda u klubu.

Devetka 'modrih' ove sezone je u HNL-u odigrala tek 14 utakmica, zabila četiri gola i dvaput asistirala, a rezultatski problemi krenuli su baš kada se on ozlijedio. Momčad previše ovisi o njemu i njegovim potezima, što je pokazala i prošla sezona u kojoj je odigrao maestralno u završnici i klubu donio dvostruku krunu.

Bila je ovo turbulentna sezona u kojoj su momčad vodili Sergej Jakirović, Nenad Bjelica i Fabio Cannavaro. Potonji je došao da izvuče klub iz provalije nakon rezultatske krize u koju je upao Bjelica, ali situacija je postala bezizlazna i sve je izvjesnije kako će HNL nakon sedam godina dobiti novog prvaka...