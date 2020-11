Brzo stigao demantij: Ništa od Srbije, Luka Duduković će i dalje igrati za sve hrvatske selekcije!

Luka Duduković i u veljači je dobio poziv u mladu reprezentaciju Srbije, nije mu se odazvao, a poslije toga je nastupio na dva turnira za Hrvatsku. I dalje će biti dio mladih hrvatskih selekcija...

<p>Srpski mediji danas su se pohvalili kako su HNS-u oteli dva igrača, <strong>Luku Dudukovića </strong>iz <strong>Dinama</strong> i <strong>Đulijana Đerića</strong> iz <strong>Lokomotive</strong>. Dapače, tamošnji su mediji uvjereni kako će se ovaj mladi dvojac uskoro staviti na raspolaganje srpskom izborniku do 16 godina <strong>Mirku Bunjevčeviću</strong>, ali u slučaju Luke Dudukovića to nije točno. Mladi talent Dinama prošao je već kroz mlađe hrvatske selekcije, a tu će i dalje ostati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening hrvatske nogometne reprezentacije</strong></p><p>- Da, nije istina što se piše, Luka Duduković neće nastupati za srpsku reprezentaciju. Uostalom, on je cijelo vrijeme u pogonu hrvatske U-16 reprezentacije s kojom je bio i na dva posljednja okupljanja u travnju i rujnu ove godine - kaže nam Marjan Šišić, agent mladog igrača.</p><p>Luka Duduković vrlo je talentiran krilni igrač kojeg su srpski izbornici i u veljači zvali u tamošnju reprezentaciju, ali mladi nogometaš i poslije toga branio je boje Hrvatske.</p><p>- Luka Duduković je bio kod mene u U-16 reprezentaciji na jednom turniru. Osvojili smo prvo mjesto u rujnu u Osijeku na turniru u čast <strong>Vlatku Markoviću</strong>, a Duduković se pokazao kao jako dobar igrač. Ovo mi je prvi glas da će igrati za Srbiju - kazao nam je iznenađeni izbornik <strong>Tomislav Rukavina </strong>(46).</p><p>Luka Duduković tako do daljnjega ostaje u 'kockastom' kadru, jedva čeka nove nastupe za hrvatsku U-16 i U-17 reprezentaciju. A cijela priča s njegovim nastupima za Srbiju su nagađanja tamošnjih, očito i ne najbolje informiranih medija...</p>