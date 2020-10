'Buckets' i do 3. triple-doublea u finalu! Ušao u elitno društvo

Nevjerojatni Jimmy Butler (31) nastavlja s maestralnim igrama u finalnoj seriji NBA lige. Heat igra bez Gorana Dragića, ali zato 'Buckets' već treću utakmicu u seriji ima triple-double učinak i tako ulazi među elitu

<p>Na terenu je bio 47 minuta i 11 sekundi. Odmarao je tek 48 sekundi i 'nosio na leđima' <strong>Miami Heat </strong>u petoj utakmici protiv <strong>LA Lakersa </strong>u kojoj su na kraju slavili 111-108. <strong>Jimmy Butler </strong>zabio je 35 poena uz 12 skokova i 11 asistencija, a postavio je i novi rekord lige te postao prvi igrač koji je u finalu imao više od 35 poena, 10 skokova, 10 asistencija i pet ukradenih lopti. </p><p>Zadnji je to put u doigravanju pošlo za rukom <strong>Garryju Paytonu</strong> u dresu <strong>Seattle SuperSonicsa </strong>prije 20 godina kad je protiv Utah Jazza ubacio 35 koševa uz 10 skokova, 11 asistencija i šest ukradenih lopti. I u trećoj je utakmici finalne serije Jimmy Butler došao do triple-doublea te pokazao da nije bez razloga jedna od najvećih zvijezda NBA lige. U finalnoj seriji su više od jednog triple-doublea imali još Wilt <strong>Chamberlain</strong>, Magic <strong>Johnson</strong>, Larry <strong>Bird</strong>, LeBron <strong>James </strong>i Draymond <strong>Green</strong>.</p><p>Ali to nije sve. Dva je puta u finalnoj seriji imao triple-double s više od 30 zabijenih poena, a to je prije njega uspio samo LeBron u finalnoj seriji 2015. godine. I noćas je bio blizu takvog učinka, ali u ovoj je seriji ostao samo to - blizu. Još nije imao tri dvoznamenkaste brojke u finalu protiv Heata, a noćas je zabio 40 poena, uz 13 skokova i sedam asistencija. </p><p>Noćas je posljednju loptu ipak 'dao' Greenu koji je promašio.</p><p>Imali smo fantastičnu priliku za riješiti utakmicu i seriju, ali lopta nije ušla. Znam da bi Danny volio da može ponovno šutnuti, ja bih volio da sam mu bolje dodao, ali moramo ići dalje - rekao je LeBron nakon utakmice.</p><p>A njegov kolega s druge strane terena trebat će kvalitetan oporavak jer je s press konferencije odšetao doslovno teških nogu, ali i zazivao <strong>Gorana Dragića </strong>da se vrati u momčad. </p><p>- Molim se da nam se vrati broj sedam. Znam koliko želi igrati, ali dotad se moramo držati zajedno i ostati u rovovima - objasnio je Butler.</p><p>Šesta utakmica ovosezonske finalne serije NBA lige između Miami Heata i LA Lakersa na rasporedu je u noći s nedjelje na ponedjeljak, 11. na 12. listopada, u 1.30 sati po hrvatskom vremenu.</p>