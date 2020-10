Nije gotovo! Butler nosio Heat, a Herro prelomio za 6. utakmicu

Iako su Lakersi bili spremni za slavlje, pokazao je Miami da se ne misli predati ni u krnjem sastavu. Ruka nije zadrhtala Butleru i Herrou pred sam kraj, a Heat je na kraju smanjio zaostatak u finalu na 3-2 (111-108)

<p><strong>Miami Heat </strong>je izborio šestu utakmicu finala NBA nakon što je u petom ogledu pobijedio <strong>Los Angeles Lakerse </strong>sa <strong>111-108 </strong>(60-56). Junak Miamija bio je <strong>Jimmy Butler</strong>, koji je utakmicu završio sa triple-double učinkom sa 35 koševa, 12 skokova i 11 asistencija. <strong>Duncan Robinson </strong>je dodao 26 koševa i Heat je smanjio svoj zaostatak u seriji na 3-2. <strong>Kendrick Nunn </strong>je ubacio 14 koševa, <strong>Bam Adebayo </strong>13, a <strong>Tyler Herro </strong>12.</p><p>Lakersima, koji su gubili veći dio utakmice, nije pomoglo ni 40 koševa <strong>LeBrona Jamesa </strong>koji je tome dodao i 15 skokova i sedam asistencija. <strong>Anthony Davis </strong>je dodao 28 koševa i 11 skokova, a u prvoj je četvrtini ozlijedio koljeno zbog čega je na klupi prosjedio sljedećih sedam minuta.</p><p>Lakersi sada imaju priliku za osvajanje svog 17. naslova prvaka u šestoj utakmici koja je na rasporedu u nedjelju, a sedma, ako bude potrebna, igrat će se u utorak. Miami je prvu četvrtinu završio vodstvom 25-24, a na poluvremenu vodi 60-56 i u zadnju četvrtinu ulazi s prednošću 88-82. </p><p>Dva slobodna bacanja Jamesa nešto manje od tri minute prije kraja izjednačila su rezultat na 101-101. Butlerov šut nakon toga dovodi Miami opet u vodstvo od dva koša, ali tada James zabija tricu minutu i pol prije kraja i Lakersi imaju prednost od jednog koša.</p><p>Butler nakon toga zabija još jedan šut za prednost Miamija od jednog koša minutu i 13 do kraja, ali James opet zabija i Lakersi vode 106-105 58 sekundi do kraja. Zahvaljujući Butlerovoj preciznosti s linije slobodnih bacanja Miami vodi 107-106 46.7 sekundi prije kraja, ali Los Angeles opet preuzima vodstvo 108-107 21.8 sekundu prije kraja košem Davisa.</p><p>Butler je zabio dva slobodna bacanja 16.8 sekundi do kraja i Miami to vodstvo ne ispušta više. Danny <strong>Green </strong>je promašio tricu, ali Los Angeles i dalje ima loptu dok je nije izgubio Markieff Morris. Na Herrou je napravljen prekršaj i on zabija dva slobodna bacanja 1.6 sekundi prije kraja za vodstvo Heata od tri koša, a James promašuje šut na zvuk sirene za kraj.</p>