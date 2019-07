'Bucko' Hazard šokirao Real: Udebljao se sedam kilograma

Real Madrid je u novu sezonu ušao ambicioznije nego ikada. Dovedeni su Jović, Mendy, Militao, Hazard, vratio se Zinedine Zidane i to sve s ciljem da se vrate na krov Europe. No nije sve tako bajno u njihovoj bajci.

Belgijac Hazard doveden je za 120 milijuna eura kao veliko pojačanje, no predsjednik Reala Florentino Perez, koji je na Santiago Bernabeuu 'uno di noi' i kojeg se sve pita, nije baš zadovoljan s njim. Naime, opušteni Hazard se uoči nove sezone udebljao čak sedam kilograma i u ne baš dobrom stanju stigao je na pripreme. Poveći trbuh i višak kilograma se itekako dao primijetiti, a to je ostavilo traga i na njegovoj kondiciji čime baš i nije zadivio stručni stožer.

