Budimir: Dinamovci su morali izbaciti loptu kod drugog gola, nama titula nije prioritet...

<p>Sjajnu utakmicu odigrali su u subotu prijepodne juniori <strong>Hajduka </strong>i <strong>Dinama</strong>. <a href="https://www.24sata.hr/sport/spektakularan-derbi-juniora-dvije-golcine-jankovica-ljubicic-je-za-diamantakose-doktor-728113" target="_blank">Dinamovci su slavili nakon preokreta 3-2</a> te su došli na samo bod zaostatka za Hajdukom. "Bili" su na 33 boda, "modri" na 32. Dojam je kako su Splićani iz ove utakmice mogli izvući puno više od - nule.</p><p>- Tužan sam zbog djece i rezultata, ali sam isto tako i ponosan na njih. Odigrali smo prvo poluvrijeme fantastično, trebali smo zabiti četiri ili pet golova, ali nažalost nismo realizirali stopostotne šanse. Oni su u prvih 45 minuta imali dva šuta, zabili su iz slobodnjaka. Taj Janković (zabio dva gola i asistirao, op. a.) je individualna kvaliteta, to je senior - kazao je trener Hajdukovih juniora Marijan Budimir pa dodao:</p><p>- Mi imamo dvije do tri godine mlađe igrače koji su u prvom poluvremenu nadigrali Dinamo, a u drugom smo pali, ipak su oni stariji od nas. Drugi gol eurogol Jankovića, mislim da je bio faul nad našim igračem i trebali su izbaciti loptu, ali nisu, čak mi je i njihov trener to potvrdio. Tako je kako je, utakmica se izgubila, prekinut je niz, ali nije sve crno. I dalje smo prvi na tablici, odigrali smo dobru utakmicu. Rekao sam sada momcima: 'Glavu gore, možete biti ponosni. Vi ste Hajduk, kako ste odigrali prvo poluvrijeme. Drugo, malo ćemo morati raditi na fizičkoj snazi'.</p><p>Doista, imao je Dinamo u kadru nekoliko "iskusnijih" igrača poput Hrvoja, Karrice, Čavline, koji su već participirali i u utakmicama prve i druge momčadi. Hajduk nije mogao "spustiti" igrače iz Hajduka II jer je cijela druga momčad "bilih" u samoizolaciji zbog problema s korona virusom.</p><p>- Utakmica s Dinamom je veliko psihološko i fizičko pražnjenje. Dat ću igračima dan-dva odmora i analizirat ćemo. Vratit ćemo se mi još jači. Mi smo i dalje prvi, ta titula ne mora biti tolika preokupacija, mi se moramo koncentrirati na izvedbu, a rezultati će doći. Do sada su dolazili. Mi smo i danas imali pet, šest, možda i više izrazitih šansi. Nogomet je takav, ne pobjeđuje uvijek najbolji, zato i jest najljepši sport - završio je Budimir.</p><p>Svoje viđenje utakmice ponudio je i Andrej Mioković, trener Dinamovih juniora.</p><p>- Prije svega čestitam svojim igračima. Nakon preokreta nisu pali već su pokazali karakter i na na kraju zasluženo slavili. Mislim da je utakmica bila sjajna za gledati, izvrsna u svakom pogledu; od individualne kvalitete do taktičkih postavki. Visoka je to bila razina s obje strane<strong> - </strong>istaknuo je u uvodu Mioković dodavši kako je svakoj momčadi pripalo po poluvrijeme derbija na Poljudu<strong>.</strong></p><p>- U prvom je Hajduk više pokazao dok smo u onom drugom mi bili ti koji smo dominirali te na kraju uzeli sva tri boda individualnom kvalitetom. U poluvremenu smo napravili nekoliko preinaka te time anulirali probleme koje nam je Hajduk stvarao u međulinijama i dugim loptama. I onda je drugi dio otišao na našu stranu.</p><p>Mioković je posebno istaknuo činjenicu da je količina velikih utakmica u Ligi prvaka i na turnirima stavila njegove igrače u dobru situaciju obzirom da su Dinamovci bili u optimalnom stanju uoči početka.</p><p>- Nismo bili pre motivirani da ulazimo u neke greške koje se događaju zbog pretjerane želje. Ovo je najveći hrvatski derbi, ali mi smo ti koji smo više naviknuti na ovakve utakmice. Respekt Hajduku na organizaciji igre, taktički su bili dobri ali mislim da je naš trijumf u potpunosti zaslužen - naglasio je Mioković dodavši kako ne želi nikoga izdvajati:</p><p>- Mi smo prije svega momčad, a momčad je ta koja izbacuje pojedince. To je širina i bogatstvo koje Dinamo ima u svojoj školi kao i dokaz dobrog rada na svim klupskim razinama.</p>