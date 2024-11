Budimir gol posvetio stradalima u Valenciji: 'Svi mi trebamo dati nešto i pomoći tim ljudima'

Osasuna je pobijedila Real Valladolid 1-0 četiri dana nakon što je u Valenciji u katastrofalnim poplavama život izgubilo najmanje 211 ljudi. Hrvatski napadač Ante Budimir postigao je pobjednički gol iz penala u 19. minuti, što je bio njegov šesti gol ove sezone. Najznačajniji trenutak dogodio se odmah nakon gola kada je Budimir podigao majicu s natpisom Fuerza Valencia (snažna Valencia) u čast onima koji su pogođeni razaranjem.

- Bio je to vrlo emotivan tjedan za sve u Španjolskoj. Nije bilo lako igrati, posebno kada ti se sve što se dogodilo vrti po glavi i pogotovo kada imaš ljude blizu sebe, poput naših suigrača i trenera, koji dolaze iz područja koje je jako nastradalo. Možeš vidjeti kako se trener osjeća (Vicente Moreno, trener Valencije, op.a.). Tamo je bilo strašno teško i žao nam je zbog toga. Golom koji smo postigli, naša ideja bila je proslaviti zajednički i pružiti podršku Valenciji i okolici. To je najmanje što za njih možemo učiniti. Želimo najbolje svima u regiji i da se što prije oporave. Svi bi trebali dati nešto, koliko god to bilo u našoj moći, kako bismo pomogli tim ljudima i područjima da se što prije oporave. Ovo je tužan trenutak. Sada se vidi da ste borci koji će moći prevladati ovu situaciju i postati jači - rekao je Budimir nakon utakmice.

Šteta prouzročena poplavama pogodila je i Osasunu budući da četiri igrača i glavni trener dolaze iz autonomne zajednice Valencije. To su Rubén García, Nacho Vidal, Lucas Torró, Moi Gómez i glavni trener Vicente Moreno. Trojica drugih igrača također su povezani s momčadima iz pogođenog područja, Aitora Fernández, Juan Cruz i Rubén Peña. Isto tako, obitelj sportskog direktora Braulija Vázqueza živi na tom području.

Kao dio odgovora, klub iz Pamplone je jučer objavio da surađuje s gradom Massanassa, rodnim gradom glavnog trenera Vicentea Morena, kako bi prikupio sredstva i sudjelovao u sanaciji štete prouzročene velikim poplavama.