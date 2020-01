Budimir: Najefikasniji Hrvat u Ligama petice? Sjajan osjećaj...

Hrvatski nogometaši danas su se raspucali u Ligama petice. Ante Rebić s dva je gola odveo Milan do pobjede (3-2) kod Udinesea, Ivan Perišić je zabio i asistirao u pobjedi (4-1) Bayerna kod Herthe, no titulu 'junaka dana' ponio je Ante Budimir.

Napadač Mallorce uništio je Valenciju, u jednoj od ponajboljih utakmica karijere 'šišmišima' zabio dva, te asistirao za još jedan pogodak. Mallorca je na koncu slavila 4-1, a Budimir stigao do osmog prvenstvenog pogotka ove sezone. I sada na svom kontu u La Ligi ima jedan gol više od Antoinea Griezmanna (Barcelona igra večeras protiv Granade) ili Alvara Morate.

Ante Budimir jedan je od onih igrača koji nikada nije bio medijski eksponiran, koji se nikada preko medija nije gurao u prvi plan. Pa tako niti u reprezentaciju. A ove sezone je zabio dva gola Barceloni, dva i Valenciji, time se ne mogu pohvaliti mnogi. Jednostavno, Budimir je danas 'uništio' Valenciju, momčad vrijednu više od 500 milijuna eura.

- Uh, baš lijep dan, presretan sam. Uvijek me vesele golovi i asistencije, ali najvažnija je ipak pobjeda. Drago mi je što smo dobro započeli ovaj drugi dio sezone, sada trebamo nastaviti u tom tonu, ne smijemo stati. Kažem, ovo je najljepši osjećaj, kada se vaš individualni učinak poklopi s kvalitetnim rezultatom za cijelu momčad - javio nam se iz Mallorce Ante Budimir, pa nastavio:

Foto: ALBERT GEA

- Svjestan sam kako trenutačno imam gol više od Griezmanna i Morate, super je to osjećaj. Ali, realnost napadača su golovi, ja samo radim ono što se od mene očekuje. Ponavljam, svaki gol me veseli, ali kada uz to moja momčad osvoji i bodove, osmijeh na licu mi je ipak puno veći.

Danas ste na osam prvenstvenih golova, s koliko bi bili zadovoljni do kraja sezone?

- Osobno, nemam te neke magične brojke koje želim dostići, ne zamaram se takvim stvarima. Samo želim biti konstantan i standaran, osigurati ostanak u ligi s Mallorcom. A vjerujem da će kroz taj uspjeh doći još mojih golova. Španjolska La liga nije nimalo jednostavna, svaki gol mi je bitan, baš kao što je i svaki bod bitan za moju momčad.

Mallorca je pobjedom protiv Valencije prekinula niz loših rezultata...

- Mislim da smo dva mjeseca bili bez pobjede, to je prilično dug period. Kažem, teško se naviknuti da će vaša momčad u sezoni dohvatiti 10, 11 ili 13 pobjeda, ali otpočetka smo znali da će ovo biti takva sezona. I u situaciji kad ste dva mjeseca bez pobjede morate biti realni, a mi to jesmo. Svi ti porazi nas nisu obeshrabrili, vjerujem da nas neće niti neki budući. Svi bi mi željeli da nam se što češće dogodi 'Valencia', ali nije to baš tako jednostavno.

Svoj dres s utakmice protiv Barcelone (i Kataloncima je Budimir zabio dva gola) ste mijenjali s Rakitićem, jeste li bar ovaj sačuvali za sebe? Ipak ste srušili Valenciju..

- Haha, meni je uvijek draže nekoga razveseliti svojim dresom, nekako mislim da su dresovi s takvih utakmica bolji za poklon, nego da ih ja čuvam samo za sebe.

Foto: gtres/Gtres/PIXSELL

Mallorca je na svom travnjaku upisala već pet pobjeda, no u gostima je u devet utakmica dohvatila tek jedan bod...

- Malo je to, jako malo. Kao da nam u tim gostujućim utakmicama fali malo odlučnosti, kako pred našim, tako i suparničkim vratima. Pred svojim golom moramo biti kompaktniji, pred suparničkim puno hrabriji. Ali, nije jednostavno pobjeđivati u La ligi, svi to želimo što prije promijeniti.

A Budimir je danas i najefikasniji hrvatski strijelac u Ligama petice...

- A velika mi je to čast, prema svim tim našim igračima imam veliki respekt. Ma sama ta pomisao koji sve naši igrači igraju u Ligama petice, kakve su to zvijezde i na kojem nivou oni igraju, moram biti ponosan na taj svoj dosadašnji učinak - završio je Budimir.