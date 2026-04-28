Budimir nominiran za momčad sezone u popularnoj videoigri

Budimir nominiran za momčad sezone u popularnoj videoigri
Nominacija Budimira ne predstavlja iznenađenje s obzirom na njegovu konstantnu formu i važnost za napad Osasune. Hrvatski napadač jedan je od nositelja igre kluba iz Pamplone i ključan je za rezultate

Španjolski prvoligaš Osasuna obradovao je navijače objavom da su dvojica njihovih ključnih igrača, hrvatski reprezentativac Ante Budimir i mladi Víctor Muñoz, nominirani za prestižnu momčad sezone španjolske La Lige u izboru popularne videoigre EA Sports FC 26. Klub je vijest podijelio na društvenim mrežama, pozivajući navijače da podrže njihove igrače svojim glasovima.

U objavi na službenom X profilu, Osasuna je s ponosom istaknula: "Budimir i Víctor Muñoz su među najboljim igračima sezone. Dvojica naših 'rojillosa' nominirani su za #FC26TeamOfTheSeason". Uz objavu je priložena i promotivna grafika koja prikazuje Budimira i Muñoza u dresovima kluba, čime se dodatno naglašava važnost ovog priznanja. Klub je također podijelio izravnu poveznicu na stranicu za glasovanje, potičući svoju navijačku bazu da se aktivno uključi i pomogne svojim ljubimcima osigurati mjesto u elitnom sastavu.

Budimir i senzacija sezone

Nominacija Ante Budimira ne predstavlja iznenađenje s obzirom na njegovu konstantnu formu i važnost za napad Osasune. Hrvatski napadač jedan je od nositelja igre kluba iz Pamplone i ključan je za njihove rezultate. No, uz njega se našlo i ime koje je privuklo posebnu pažnju nogometne javnosti - Víctor Muñoz.

'PROCVJETAO' U ELCHEU Otpisali ga u Maksimiru, sad ga svi hvale: 'Spektakularan je...'
Otpisali ga u Maksimiru, sad ga svi hvale: 'Spektakularan je...'

Mladi krilni igrač ove je sezone prava senzacija i mnogi ga smatraju jednim od najvećih otkrića La Lige. Njegova dinamičnost, brzina i efikasnost donijeli su mu pohvale navijača i analitičara, a ova nominacija samo je potvrda njegovog izvanrednog napretka. Iako objava kluba još nije prikupila velik broj reakcija, širi kontekst na društvenim mrežama pokazuje da fanovi Muñoza već vide kao igrača koji zaslužuje biti u momčadi sezone.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Priznanje u svijetu virtualnog nogometa

Izbor za "Team of the Season" (TOTS) u igri EA Sports FC, nasljedniku popularne Fife, jedno je od najiščekivanijih događanja za ljubitelje virtualnog nogometa. Biti nominiran znači da je igrač prepoznat kao jedan od najboljih na svojoj poziciji tijekom cijele natjecateljske godine u jednoj od najjačih liga svijeta. Konačni odabir djelomično ovisi o glasovima navijača, što daje dodatnu težinu pozivu Osasune svojim pristašama.

Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'
BIZARNO

FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'

Rečenica koju je izgovorila bivša Kakina žena postala je viralni fenomen. Javnost je bila podijeljena: jedni su osuđivali Caroline zbog nezahvalnog i nelogičnog razloga, dok su drugi spekulirali o dubljim problemima
FOTO Djevojka koju je Yamal pozvao na rođendan: 'Tražili su plavuše sa specifičnim grudima'
'NA SVE SAM PRISTALA'

FOTO Djevojka koju je Yamal pozvao na rođendan: 'Tražili su plavuše sa specifičnim grudima'

Lamine Yamal je u raskošnom stilu proslavio 18. rođendan uz luksuznu zabavu s pažljivo odabranim djevojkama, što je izazvalo kontroverze i zabrinutost zbog njegovog načina života izvan terena

