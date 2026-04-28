Budimir nominiran za momčad sezone u popularnoj videoigri

Španjolski prvoligaš Osasuna obradovao je navijače objavom da su dvojica njihovih ključnih igrača, hrvatski reprezentativac Ante Budimir i mladi Víctor Muñoz, nominirani za prestižnu momčad sezone španjolske La Lige u izboru popularne videoigre EA Sports FC 26. Klub je vijest podijelio na društvenim mrežama, pozivajući navijače da podrže njihove igrače svojim glasovima.

U objavi na službenom X profilu, Osasuna je s ponosom istaknula: "Budimir i Víctor Muñoz su među najboljim igračima sezone. Dvojica naših 'rojillosa' nominirani su za #FC26TeamOfTheSeason". Uz objavu je priložena i promotivna grafika koja prikazuje Budimira i Muñoza u dresovima kluba, čime se dodatno naglašava važnost ovog priznanja. Klub je također podijelio izravnu poveznicu na stranicu za glasovanje, potičući svoju navijačku bazu da se aktivno uključi i pomogne svojim ljubimcima osigurati mjesto u elitnom sastavu.

Budimir i senzacija sezone

Nominacija Ante Budimira ne predstavlja iznenađenje s obzirom na njegovu konstantnu formu i važnost za napad Osasune. Hrvatski napadač jedan je od nositelja igre kluba iz Pamplone i ključan je za njihove rezultate. No, uz njega se našlo i ime koje je privuklo posebnu pažnju nogometne javnosti - Víctor Muñoz.

Mladi krilni igrač ove je sezone prava senzacija i mnogi ga smatraju jednim od najvećih otkrića La Lige. Njegova dinamičnost, brzina i efikasnost donijeli su mu pohvale navijača i analitičara, a ova nominacija samo je potvrda njegovog izvanrednog napretka. Iako objava kluba još nije prikupila velik broj reakcija, širi kontekst na društvenim mrežama pokazuje da fanovi Muñoza već vide kao igrača koji zaslužuje biti u momčadi sezone.

Priznanje u svijetu virtualnog nogometa

Izbor za "Team of the Season" (TOTS) u igri EA Sports FC, nasljedniku popularne Fife, jedno je od najiščekivanijih događanja za ljubitelje virtualnog nogometa. Biti nominiran znači da je igrač prepoznat kao jedan od najboljih na svojoj poziciji tijekom cijele natjecateljske godine u jednoj od najjačih liga svijeta. Konačni odabir djelomično ovisi o glasovima navijača, što daje dodatnu težinu pozivu Osasune svojim pristašama.