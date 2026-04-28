Otpisali ga u Maksimiru, sad ga svi hvale: 'Spektakularan je...'

Gonzalo Villar, veznjaka kojeg je Dinamo poslao na posudbu u Elche oduševljava španjolsku javnost. Nakon što je početkom ožujka imao tek jedanaest minuta na terenu i bio na rubu zaborava, Villar je u samo mjesec dana postao ključni igrač momčadi i igrač o kojem ovisi ostanak u ligi, a španjolski mediji sada ga slave kao heroja čiji se ostanak u klubu više ne dovodi u pitanje.

Kada je Gonzalo Villar u zimskom prijelaznom roku stigao u Elche iz zagrebačkog Dinama, njegov povratak u klub u kojem je ponikao dočekan je s velikim očekivanjima. Sam igrač je na predstavljanju izjavio kako se vraća "zreliji i kao bolji nogometaš", no početak nije bio nimalo obećavajuć. Prilagodba je tekla iznimno sporo, a trener Eder Sarabia nije mu davao priliku. Početkom ožujka, Villar je odigrao svega jedanaest minuta, što je potaknulo španjolski list As da ga prozove "fantomskim pojačanjem". Činilo se da je posudba iz Dinama promašaj i za igrača i za klub.

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Vodio sam s njim vrlo iskren razgovor u kojem mi je prenio svoju predanost, energiju i mentalnu bistrinu kako bi dao najbolje od sebe – rekao je trener Eder Sarabia.

Villar je svoj status u momčadi u potpunosti preokrenuo u posljednja tri kola, kad je krenuo od prve minute. Elche je tri puta slavio, protiv Valencije (1-0), Atletica (3-2) i Ovieda (2-1) kada je zabio pobjednički gol.

"Villar je gol proslavio vrlo emotivno, jer je od prvog dana naglašavao da je povratak u Elche za njega poseban. Bio je to njegov prvi pogodak u zeleno-bijelom dresu nakon šest i pol godina; prethodni je postigao u studenom 2019. godine u Malagi" - piše As.

Elche ima opciju otkupiti Villarov ugovor od Dinama do 30. lipnja za fiksnu odštetu od milijun eura. S obzirom na njegove nedavne igre, malo tko sumnja da će vlasnik kluba Christian Bragarnik propustiti takvu priliku. I sam trener Sarabia otvoreno je podržao njegov ostanak.

- Naravno da bih volio računati na Gonzala u budućnosti. On je spektakularan dečko. Nevjerojatno je sazrio i ovaj klub osjeća kao svoj dom. On je igrač s mnogo kvaliteta za budućnost - izjavio je trener Sarabia prije nekoliko dana kada su ga novinari upitali o mogućnosti aktivacije otkupne klauzule.

*uz korištenje AI-ja