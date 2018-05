Budimir se proslavio na debiju: Uh, pa 'umro' sam u Koprivnici

Ha, zabio sam, ali nismo pobijedili, a zadnjih deset minuta sam 'umro'! Oni su doktorirali igru na kontre i radili nam probleme, ne možeš 90 minuta da ne kiksaš, ne napraviš pogrešku. No, ako pobijedimo Lokomotivu, sve će biti u redu.

Rekao je to Mario Budimir, čija je filmska priča nastavljena i u petak. Nekoliko dana nakon što je naprasito i pod čudnim okolnostima (fizički napad na trenera) napustio Rudeš, pa potpisao za Dinamo, govorio kako prije samo godinu dana nije igrao nigdje i dosađivao se ispijajući kave, odmah je zaigrao u prvom sastavu plavih i odmah je zabio gol! Jedino - nije bio za pobjedu...

U Koprivnici je Budimir bio jedan od rijetkih igrača koji je zaslužio pozitivnu ocjenu, uz tek još Benkovića, Ademija i Soudanija . Iskusnom napadaču nije trebalo puno vremena za prilagodbu na novu sredinu, sasvim je jasno kako će Budimir (32) i u Dinamo redovito zabijati.

Prvi pogodak u dresu Dinama postigao je u stilu pravog golgetera. Lukavo je dočekao loptu (loš udarac Hajrovića ) na drugoj vratnici, pa je glavom pospremio u mrežu.

Budimir zagrebačkom klubu nudi neke nove napadačke opcije, sidruna koji Dinamu može sjajno poslužiti prilikom preskakanja igre, pa i učestalih ubačaja s bočnih (krilnih) pozicija. Riječ je o igraču koji donosi dubinu, može sačuvati loptu u nogama, pa tako pričekati priključak preostalih igrača. I uz sve to može biti prevaga u skok-igri...

Istina, teško je konačni sud o nekom novom igraču donositi nakon svega 90 minuta, ali ostaje dojam kako će Budimir modrima biti od pomoći. Kao i Dinamo njemu. No, debi trećeg strijelca lige ipak će ostati u sjeni još jednog rezultatskog kraha, a boli činjenica (bez obzira na sve igračke probleme) kako je Dinamo u posljednje četiri utakmice stigao do samo jedne pobjede. One na Poljudu ...