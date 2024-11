Buffon ogolio dušu: Bio sam ovisnik, stalno sam se kladio

Umirovljeni talijanski golman Gianluigi Buffon (46) priznao je u razgovoru za Corriere della Sera kako je bio ovisnik o klađenju. No, za razliku od brojnih sunarodnjaka, nikada se nije kladio na nogomet, već je uplaćivao listiće na tenis i košarku.

Buffon se vratio u Juventus

- Za neke je to porok, a za mene je bio adrenalin. U jedno sam siguran, nikad nisam učinio ništa protuzakonito. Zapravo, nikada nisam bio pod istragom niti sam ikada dobio opomenu. Klađenje sam ograničio samo na košarku i tenis - izjavio je Buffon, koji trenutno promovira svoju biografiju "Gianluigi Buffon, padni, ustani, padni, ustani".

Toliko razuma nije pokazao Sandro Tonali (24), koji se kladio na nogometne utakmice, uključujući i one u kojima je sudjelovao on sam i njegova momčad. Osim s klađenjem on je imao problema i s kockanjema od kojega se odvikavao. Udružena istraga engleskog i talijanskog nogometnog saveza razotkrila je te radnje, u koje su bili uključeni i Juventusov veznjak Nicolo Fagioli (23( te Atalantin veznjak Nicolo Zaniolo (25). Ipak, najteže posljedice snosio je Tonali, koji se vratio nogometu tek početkom ove sezone, nakon što je odslužio desetomjesečnu suspenziju koju mu je izrekao Engleski nogometni savez.

Buffon je također priznao da je zbog depresije zatražio stručnu pomoć.

- Odbijao sam lijekove. Trebali su mi, ali sam se bojao da ne postanem ovisan o njima. Posjetio sam liječnika samo tri ili četiri puta, ali dao mi je vrijedan savjet: njeguj druge interese, nemoj se fokusirati isključivo na nogomet. Tada sam otkrio slikanje - rekao je trofejni vratar, koji danas radi u stožeru talijanske nogometne reprezentacije.