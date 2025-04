Schweinsteigerova TV kolegica objavila je kako očekuje dijete

Proslavljena srpska tenisačica Ana Ivanović i legendarni njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger upoznali su se 2014. godine, vjenčali se dvije godine kasnije, a kao plod njihove ljubavi, na svijet su donijeli trojicu sinova. Ipak, čini se da je ovaj, naizgled savršen brak, došao kraju.

Njemački mediji raspisali su se posljednjih dana o razvodu sportskog para. Navodno već dva mjeseca žive odvojeno, Ivanović je s djecom odselila u Beograd, a Schweinsteiger je ostao u Münchenu. Kao uzrok raspada njihove ljubavi navodi se njegova preokupiranost poslom i česta putovanja, ali tamošnji mediji šuškaju kako je posrijedi i treća osoba. Riječ je o poznatoj voditeljici Esther Sedlaczek s kojom navodno ima aferu, no te glasine nikada nisu bile potvrđene.

Foto: Instagram

Jedna je od najpoznatijih sportskih novinarki u Njemačkoj, radi za televiziju ARD, a posljednjih godina surađuje sa Schweinsteigerom. Gledatelji su često znali prokomentirati kako se njihov odnos čini preprisnim, da postoji kemija između njih dvoje, a to je dao naznačiti sam Nijemac koji je nakon finala SP-a 2022. godine rekao svojoj kolegici:

- Hvala Esther, bilo je jako zabavno. Sada idemo zajedno na odmor dva tjedna, zar ne?

Njemačka voditeljica bila je zbunjena, a nakon trenutka smušenosti, odgovorila mu je:

- Ne, ne, ne. Naravno da ne idemo! Uživaj s obitelji.

Esther se prije dva tjedna na društvenim mrežama pohvalila kako očekuje prinovu u obitelji. Trudna je s trećim djetetom i to je jedino što je otkrila jer privatni život drži daleko od javnosti. Kako su pisali njemački mediji, u braku je s misterioznim Maxom, poduzetnikom kojeg uspješno krije od javnosti, a s kojim ima kći i sina.

- Ja sam ta koja kaže: 'To je to, vrijeme je za spavanje!' Moj muž je više dobar policajac, iako imamo dvoje sjajne djece prema kojima ne morate biti tako strogi. Ako me nema duže od tri dana, često povedem djecu sa sobom pa dođu i u studio - otkrila je jednom prilikom rijetke detalje o svom privatnom životu.

Foto: Instagram