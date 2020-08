Buffon se uspavljuje slušajući audio snimke - suđenja mafiji

Ilaria D'Amico, družica Gigija Buffona i majka njihovog sina Leopolda Mattije, otkriva kako ona i Gigi dijele strast prema politici i informacijama. Buffon u krevetu stavi slušalice i zaspe uz snimke mafijaških procesa

<p>Talijan <strong>Gianluigi Buffon</strong> (42) je svjetski prvak, jedan od najboljih golmana u povijesti nogometa i - poprilično osebujan lik. Nekoliko puta povezivan s neo-nacizmom, dokazani falsifikator diplome iz Više škole, strastveni kockar, otac i fanatik praćenja vijesti, što ozbiljnijih to bolje, a ne zazire ni od teorija zavjera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Juventini Buffona jednostavno obožavaju</strong></p><p><strong>Ilaria D'Amico</strong> (46), njegova životna družica i majka njihovog sina <strong>Leopolda Mattije</strong>, za Corriere della Sera je otkrila, a <a href="https://www.junews.it/ilaria-damico-buffon-si-addormenta-ascoltando-i-processi-di-mani-pulite/">JuNews</a> prenosi kako se ovih dana Buffon uspavljuje kad pored Ilarije legne u zajedničku postelju.</p><p>- Dok sam radila kao novinarka shvatila sam kako je u pitanju jedan divovski nogometni šampion, ali nisam poznavala čovjeka. Osim toga, kad smo se prvi put upoznali bili smo klinci, ja sam imala 22, a on tek 18 godina - priča Ilaria.</p><p>- Sad kad smo već šest godina zajedno i roditelji predivnog sina, sad znam: moj čovjek ima golemu strast prema vijestima, prema informaciji. Posebno prema vijestima prenošenima iz zlatnom doba novinarstva, od reportera starog kova.</p><p>Ljudi su u četrdesetim godinama života, svako lijeganje više ne implicira seks nego...</p><p>- Ovih se dana moj Gigi uspavljuje tako da u krevetu stavi slušalice u uši za zaspi slušajući audio zapise mafijaških procesa s početka '90-ih, 'Mani pulite'!</p><p>Što njen čovjek sanja kad zaspe sa snimkama suđenja mafijašima, nije otkrila. Ali je dodala:</p><p>- Ako je dilema 'film ili vijesti?' za Gigija dilema zapravo nema. I istina je da je to još jedan strast koju dijelimo. Lako je moguće da sam to zapravo prenijela na njega jer Gigi je moj najveći navijač, sluša i čuje ono što govorim, zna što osjećam, zna što trebam i podržava moje izbore - rekla je Ilaria D'Amico.</p>