Jedan je čovjek, za kojeg ni ne znamo tko je, poslao Ministarstvu sporta i turizma e-mail, a taj e-mail nama je Ministarstvo samo proslijedilo. U istom je taj čovjek, koji se predstavio kao bivši sportaš i dugogodišnji sportski djelatnik, prozvao našeg izbornika Ivicu Tucka zašto on "prisiljava" igrače na cijepljenje, u smislu zna li naš Savez koliko je to opasno, da je izbor pravo svakog pojedinca i da je to čak kazneno djelo. Malo je i ta izjava koja se pojavila na televiziji pa kasnije i u medijima vjerojatno nespretno montirana, pa je ispalo da je Ministarstvo kritiziralo izbornika, a ne taj čovjek, objasnio je ukratko dopredsjednik i izvršni direktor Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić nesporazum koji je nastao prilikom teme cjepiva.

U svakom slučaju, zdravstveno povjerenstvo Saveza apsolutno preporučuje cijepljenje kako bi se maksimalno zaštitili i igrači i stožer. Ideja je bila to učiniti prije olimpijskog kvalifikacijskog turnira u Rotterdamu koji počinje za malo više od mjesec dana u kojem tri pozitivna slučaja u cijeloj delegaciji automatski znače - izbacivanje reprezentacije s turnira! Međutim, vremena je sada, uzimajući u obzir potrebno razdoblje za razvijanje imuniteta, premalo.

- Svi mi koji smo angažirani u sportu jesmo za cjepivo, to je jedini način na koji bismo doglednoj budućnosti mogli normalizirati život i jasno je da iz ove pandemije ne možemo izaći bez procjepljivanja. U našem Savezu tom se temom bave naši liječnici prof. Labar i Pivalica. Izbornik i stožer primit će cjepivo čim budu mogli, naravno, ukoliko će oni to htjeti, dok je za igrače sada malo kasno budući da odmah nakon Debrecena slijede turniri Regionalne lige pa finale Kupa. S obzirom da neposredno nakon finala Kupa kreću i završne pripreme za Rotterdam, igrače, ponavljam, koji će to htjeti planiramo cijepiti nakon tih kvalifikacija jer, znamo, nakon prve doze druga slijedi za tri do četiri tjedna - poručio je Bukić uz završni stav.

- Shvaćam da će biti uvijek podijeljenih stavova na ovu temu, ali ne možemo funkcionirati ni u sportu ni u životu ako je svako malo netko zaražen. Uostalom, liječnička struka napominje da je puno veća korist od cijepljenja nego moguće nuspojave. Mi smo, primjerice, igračima koji su preboljeli korona virus radili serološka testiranja i utvrdili da dio njih već dva-tri mjeseca kasnije nema antitijela.

Pa dok ne dođe pravo vrijeme za cjepivo HVS će do Rotterdama, a tamo pogotovo, nastojati maksimalno zaštiti igrače koji u petak u Debrecenu otvaraju kvalifikacijski turnir Svjetske lige protiv Crne Gore (18:15, PlanetSport) utakmicom četvrtfinala. Pobjednik će u polufinalu na boljeg iz ogleda domaćina Mađarske i Italije.

- Turnir u Debrecenu sigurno će biti indikator onoga što mi trebamo raditi, kakvi smo. Ovaj turnir u tom nam je smislu itekako potreban. Mi, štoviše, u Debrecen idemo s najjačom reprezentacijom jer mnogi koji nas prate znaju da to dosad baš i nije bila praksa u Svjetskoj ligi. Međutim, ovo je trenutak kada više nemamo prava gubiti vrijeme. Pred nama su tri utakmice u kojima moramo biti na maksimalnoj razini i, ponavljam, da nam možda da i neke signale što još moramo napraviti za Rotterdam - poručio je izbornik Tucak koji u Debrecenu na raspolaganju ima 15 igrača, odnosno dvojicu će morati ostaviti izvan zapisnika.

Golmani:

1. Marko Bijač (Pro Recco)

2. Toni Popadić (Jug Adriatic osiguranje)

Centri:

3. Josip Vrlić (Mladost)

4. Nikša Dobud (Pro Recco)

5. Luka Lozina (Vouliagmeni)

Braniči:

6. Andro Bušlje, kap. (Mladost)

7. Marko Macan (Waspo 98 Hanover)

8. Rino Burić (Jadran Split)

9. Hrvoje Benić (Jug Adriatic osiguranje)

Vanjski:

10. Lovre Miloš (Mladost)

11. Maro Joković (Brescia)

12. Xavi Garcia (Jug Adriatic osiguranje)

13. Luka Bukić (Mladost)

14. Loren Fatović (Jug Adriatic osiguranje)

15. Zvonimir Butić (Jadran Split)