Burić: Cijeli svijet vidjet će gol; Juranović: Vidio sam stativu!

Trener Hajduka Damir Burić sedmom domaćom pobjedom u nizu postao je rekorder Hajduka po broju domaćih pobjeda na startu prvenstva.

- Čestitke u prvom redu idu mojim momcima koji su zaslužili pobjedu željom i voljom koju su pokazali od prve minute. Do sada mi nismo odigrali utakmicu u kojoj je sve bilo top, uvijek je bilo boljih i lošijih faza, tako smo i danas imali dobrih faza, jako izglednih situacija, samo nam je nedostajala bolja završnica. U prvom poluvremenu protivnik nam nije zapucao u gol, u drugom smo malo spavali u početku, kao da nisu svi izašli iz svlačionice na teren, malo smo i sretno živjeli, da bi opet došli sebi i stvorili pregršt šansi.... Upozoravao sam da je protivnik dobar i neugodan, ali momci su zaslužili ovu pobjedu.

Trener Slavena Stipić je kazao da je njegova momčad bila bolja?

- Nemam komentar na tu izjavu.

Što se dogodilo na početku drugog poluvremena, zbog čega ste bili dekoncentrirani?

- Dogodi se, lopta je došla do protivničkog igrača kao na fliperu. Neobično, baš kao i kod našega gola. Bilo bi mi draže da smo zabili iz naših izrađenih akcija, a ne iz tako bizarne situacije, ali to je tako.

Jeste ikad vidjeli ovako bizaran gol i kako ste vi vidjeli tu situaciju?

- Ovo je tjedan čudnih situacija, u drugoj Bundesligi bio je onaj neobičan penal, danas ovaj gol... To je lijepo, svijet će doći vidjeti to, doživjeti, to su ti momenti, svako želi biti dio nečega tako neobičnoga...

Kako ste doživjeli rekordnu sedmu domaću pobjedu?

- Dosadilo mi je govoriti da smo mladi, da nemamo iskustva, da moramo učiti... Rastemo, ali za to nam treba vremena. Moramo brzo učiti, tjera nas na to situacija, ali momci su željni i voljni. Na žalost i teren je takav kakav je, treba nam dodir više, a to je za protivnika fenomenalno, dođu do daha... Ne mogu Posavcu reći igraj, kad mu svaki put lopta poskoči. Veliki je to rizik, a na treningu na pomoćnom terenu to puno bolje izgleda.

Sada vam slijede dvije utakmice s Goricom?

- Mi idemo gore muški i hrabro odigrati te utakmice, stvar je dobre organizacije puta, srijeda - subota su dvije utakmice, primarna nam je ona u srijedu da u optimalnom sastavu i stanju odigramo kvalitetnu utakmicu protiv neugodnog protivnika koji je već duže vremena zajedno, i momčadski, i s trenerom, imaju automatizme u igri, bit će teško, ali mi ćemo biti spremni.

Vratili ste se na prvo mjesto makar na 24 sata?

- Željeli smo pokloniti Torcidi pobjedu za rođendan, kompliment cijeloj momčadi i stožeru koji dišu zajedno, osjeća se to u svakodnevnom radu, i samo želimo da nas ovo zajedništvo vodi u svakoj sljedećoj utakmici.

Kako popraviti realizaciju?

- Vježbati, trenirati do povraćanja, satrati se u radu, i to će doći, Znam iz iskustva, mladi igrači pogađaju rijeke i brda umjesto gola, ali kasnije bi postali nevjerojatno precizni. Za to trebaju godine i godine rada, to je tako.

Tomislav Stipić uvjeren je da je njegova momčad bila bolja, baš kao i proteklog tjedna na utakmici protiv Rijeke.

- Čestitke Hajduku i kolegi Buriću na pobjedu. Želio bih pozdraviti moje bivše mornare iz Lore gdje sam proveo osam mjeseci, dobio sam puno čestitki od njih. Mislim da smo kao i protiv Rijeke bili bolja momčad, da smo više željeli, više htjeli, imali više loptu, više presinga radili... Hajduk je čekao i igrao na kontre, a kad bi mi izgubili loptu, Hajduk je dolazio u prilike. Tako smo i primili prvi gol, nakon izgubljene lopte. Kod drugog gola ste vidjeli našu sinergiju i želju, svi koji smo na stadionu bili za Slaven Belupo izgubili smo orijentaciju u toj situaciji. Vidjeli smo da se mreža trese, vjerojatno nas je i sunce zaslijepilo, potrčali su svi proslaviti gol....

Josip Juranović bio je sretni strijelac vjerojatno najbizarnijeg gola u povijesti HNL-a.

- Prvo poluvrijeme bili smo bolji, imali smo posjed lopte, oni nisu imali nijednu priliku. U drugo poluvrijeme smo ušli malo laganije, što nismo trebali, ali zabili smo na vrijeme gol, kasnije i drugi. Moram priznati da ovo nije samo najbizarniji gol koji sam zabio, nego i koji sam uopće vidio... Ne znam što su oni vidjeli, ali ja sam odmah vidjeo da je lopta udarila u stativu i krenuo u sprint naprijed. Dok su oni slavili lopta je došla do mene i zabio sam gol. Čestitam Torcidi rođendan i hvala im što su došli u tako velikom broju. Sada nas čeka gostovanje u Gorici na kome želimo pokazati da smo prava momčad i na gostovanjima.

Jedan od najboljih u redovima Hajduka bio je povratnik nakon ozljede Darko Nejašmić.

- Žao mi je što nismo realizirali sve prigode, da nam se ne dogodi da nam protivnik zaprijeti. Nisam ni ja točno vidio što je bilo kod našeg drugog gola, bio je nered, morat ću vidjeti snimku te situacije. Drago mi je da sam se vratio nakon ozljede, još imam problema ali se nadam da ću to riješiti što prije, kako bih bio 100 posto spreman. Drago mi je što smo pobijedili na rođendan Torcide.