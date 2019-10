Burić: Utakmica? Nije bila loša. Dapače, bila je jedna od boljih

Buriću, odlazi, Buriću, odlazi, vikala je Torcida s istočne tribine u Kranjčevićevoj ulici gdje je Hajduk svom navijačkom puku priuštio još jednu "mižerju". Pokoju je sa Zapada morao čuti i Marin Brbić jer Lokomotiva je zadržala Splićane na svom terenu u utakmici bez golova - ne i bez prilika - i skinula ih svrha ljestvice koju sada predvodi Dinamo.

- Navijači su htjeli pobjedu, nismo to ostvarili, moram kazati, napravili smo sve što je u našim mogućnostima. Utakmica, s obzirom da je završila 0-0, nije bila loša, dapače, jedna od boljih. Bilo je dosta promjena u kvalitativnom smislu, dobro smo počeli, pogubili se u nekim trenucima kada je Lokomotiva dominirala. Kasnije smo sa zamjenama vidjeli boljeg Hajduka, dominantnijeg, s dobrim i kvalitetnim šansama, ali nismo ih realizirali. Jedan bi nam gol činio dobro - govorio je Damir Burić.

- Lokomotiva je nezgodna momčad zbog tranzicije, uvijek se mora misliti na osiguravanje obrane, što je teško i kompleksno, momčad je pokazala veliku želju, do kraja se borila. Nažalost, nismo uspjeli i idemo dalje prema sljedećoj utakmici. Mi znamo gdje smo bili i gdje smo sada, traži se pobjeda u svakoj utakmici i to je naš cilj. Naravno da nije vjerojatnost da će biti tako, ali moramo se nositi s ovim situacijama. Pozitivno je što smo i dalje u vrhu.

Međutim, 3 je mjeseca Hajduk bez pobjede u gostima.

- Danas, ako gledamo, mi i nismo igrali u gostima s obzirom na naše navijače. Žao mi je zbog njih, no ne možemo reći da nije bilo želje. Od stative se lopta odbije van, pa pokraj, treba imati sreće, a mi je danas nismo imali.

Niste napravili treću izmjenu?

- Jer smo igrali jako dobro i vršili enorman pritisak. Protivnik nije izlazio iz vlastite polovice, a izmjene nisu tu samo da se mijenja, već i da se unaprijedi igra.

S Edoukom ste opet čekali dugo...

- A što bih trebao? Još ga čekamo da dođe na razinu da bude spreman za 45 minuta pa za sat vremena. Danas je bio malo življi.

Goran Tomić bio je kratak.

- Ovo je veliki bod za nas, pogotovo sa psihološke strane protiv jakog Hajduka. Rekao bih da je utakmica bila na valove, bilo je trenutaka kada smo mi dominirali i kada je Hajduk. Obrambeno smo dobro izgledali, napadali visoko njihove stopere da se ne razvije igra. Remi je najrealniji rezultat.

Sammir?

- On nam jako puno znači jer imamo dosta mladih i "zelenih" igrača te nam on daje mir i razigrava ekipu. Od neprocjenjivog nam je značaja, no ja bih pohvalio i Cokaja koji već u kontinuitetu pokazuje svoju vrijednost. On je jedan od najvećih dobitaka Lokomotive.