Burić: Tko je došao, guštao je. Za ovo se isplati doći na Poljud

Najprije bih čestitao momcima, odigrali su za gledatelje jednu jaku utakmicu, punu dinamike, punu tempa, agresije, pressinga... Vidjeli smo i određene faze na kojima moramo još raditi, biti organiziraniji, to će se korigirati u budućnosti... Igrali smo danas bez četiri standardna igrača, a ovi momci pokazali su da zaslužuju mjesto u početnoj postavi, rekao je nakon pobjede nad Lokomotivom trener Hajduka Damir Burić pa nastavio:

- Imali smo jako puno netočnih dodavanja, a da su to bili kvalitetni pasovi, bile bi to prilike za gol. Protivnik je stajao duboko, 20 metara od svog gola, i brutalno je teško organizirati napad u takvoj situaciji. A što se tiče njihovih prilika, to su bile plodovi nekih prekršaja, auta... Mislim da su svi guštali gledati utakmicu, tko je došao guštao je, za ovo se isplati doći na stadion.

Treća utakmica, treća pobjeda, tri gola...

- Lokomotiva je neugodna momčad, namučili su Rijeku, Dinamo je imao ogromnih problema s njima. Mi smo pobijedili jako neugodnu momčad, zaslužili smo bodove, postigli smo tri sjajna gola, mogli smo zabiti još koji, žao mi je da Jaira nije nagradilo golom jer se trudi i radi jako dobro, on je taj koji radi za cijelu momčad.

Ima li u vašoj momčadi još prostora za popraviti igru?

- Imamo Eduoka i Caktaša koji nisu u punom ritmu, imamo još par igrača koji nisu spremni do kraja, moramo još raditi na uigravanju.... Vidljivo je da se mi dižemo, da smo moćniji i stabilniji, ima još prostora i mi ćemo na tome raditi. Igrače ne možeš staviti u kalup, moraju imati prostora za kreaciju u timskom radu. Ja bih želio da smo dominantniji, da duže kontroliramo loptu i kretanja na terenu, ali mi za sada ne možemo držati potrebni ritam svih 90 minuta.

Nejašmić je brzo prihvatio igru na zadnjem veznom u paru.

- On je utakmicu u Varaždinu odigrao kao rutiner od 30 godina, nevjerojatno čita situacije na terenu, mi pričamo puno, ali razumijemo se i pogledom, on jako brzo usvaja i realizira ono što tražim od njega. I ne samo on, danas smo vidjeli u obrani i Dolčeka koji je zatvorio lijevu stranu na kojoj mu je bio brutalno dobar protivnik, Jura s druge strane isto, pa u obrani Ismajli i Simić su odigrali besprijekorno. Želimo stabilnost i igru u oba smjera, ali teško je protiv momčadi koja stoji u plitkoj zoni, kad moraš braniti teren 80 metara. Ismajliju i Simiću rekao sam da moraju funkcionirati kao braća, moraju biti jedan za drugoga, kad jedan izlazi, da je drugi spreman korigirati.

Morat ćete korigirati euforiju i držati igrače na zemlji.

- Dan je Oluje, dan branitelja, fenomenalno je ono što su navijači napravili. Iskreno, bježalo mi je oko često na koreografiju. Rekao sam igračima da moramo napraviti sinergiju s navijačima, mi moramo dati iskru koja će zapaliti sve. Ja znam da smo mi mladi, ali moramo brzo učiti ako želimo pomicati neke granice.

Pobjede dižu atmosferu i stvaraju respekt kod protivnika, sada vas čeka Slaven koji ima nula bodova.

- U tome i je teškoća zadatka, oni će željeti pokazati da to nije objektivno. Mi se moramo skupiti i regenerirati, pripremiti se za utakmicu, znate kako se kaže kod nas, ''svaka mala gura naprijed''

Trener Lokomotive još nije prežalio veliki promašaj Datkovića koji bi utakmicu odveo u drugom smjeru.

- Čestitam Hajduku na zasluženoj pobjedi, imali smo par prilika, posebno onu Datkovićevu, Hajduk je to iskoristio, zabio nam gol i mi smo se nakon toga neobjašnjivo raspali, primili i drugi, kasnije i treći, koji je bio nevjerojatan, da mi tako primamo golove... - rekao je Goran Tomić pa dodao:

- Hajduk je na koncu rutinski priveo utakmicu kraju. Očito imamo psiholoških problema, ne ide nas gol i na tome moramo raditi. Nevjerojatno je da jedan takav gol okrene situaciju protiv nas, ma koliko Hajduk bio dobra momčad. Prošle godine krenuli smo u sezonu s 10 bodova u prve četiri utakmice, a sada s tri poraza bez primljenoga gola. Puno ovisi o rasporedu, mi smo imali Dinamo, Rijeku i Hajduka, svi će prije ili kasnije ući u taj raspored. Od sljedeće utakmice moramo početi uzimati bodove, moramo se resetirati i dobiti Istru. Na ovom nivou pogreške se ne opraštaju.